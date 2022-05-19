預防「長新冠」後遺症發生 遠東生技呼籲民眾超前部署

本土確診人數直線飆升，在雙北快篩陽性率高達97%的狀況下，如何縮短病程、預防擾人後遺症「長新冠」發生？遠東生技營養師蔣惠安呼籲國人，利用病毒生存專家「藻精蛋白」縮短病程 ，預防「長新冠」上身。

蔣惠安指出，現在民眾因確診恐慌，忽視「長新冠」後續影響。世界衛生組織表示，長新冠後遺症通常在染疫後3個月內出現，主要症狀有極度疲勞、肌肉疼痛、關節痛、及胸痛等，至少持續2個月，而國內Omicron發病症狀主要在上呼吸道喉嚨痛，建議確診者補充藻精蛋白、維生素C、Ｄ、鋅等營養素，可有效抗氧化及降低喉嚨發炎反應，進而縮短病程、降低重症率及長新冠發生機率。

營養師蔣惠安呼籲確診者補充藻精蛋白、維生素CD、鋅，縮短病程、預防長新冠後遺症。圖／業者提供

藻精蛋白為地球上30億年歷史微生物藍綠藻的萃取物，是天然演化出抗病毒機制的生存專家，遠東生技正與萬芳醫院進行藻精蛋白口含錠的輕症實驗，外部防護也有更深入的合作，五月中旬遠東生技捐出價值達50萬元、24小時長效抑制Omicron達99.99%的體外噴劑ApoX防毒霸及藻精蛋白口含錠提供萬芳醫院，幫助各大醫療院所以更科學、安全防過敏的方式進行院區防疫管理。

遠東生技與萬芳醫院試驗主持人感染科主任李文生(右一)、感染控制室團隊(左二)進行臨床試驗。圖／業者提供

長庚生物醫療博士暨遠東生技研發部副總陳亦翔表示，在與病毒共存的政策下，疫情在中南部也會持續升溫，中重症比例有增加趨勢，進而排擠醫療量能。為了降低前線醫護的負擔，遠東生技捐出體外噴劑ApoX防毒霸暨防疫門給各大醫院，食品級藻類原料萃取而成的防毒霸可以幫助醫療人員減輕酒精消毒的過敏反應，而且除了Omicron以外，還能抑制重症率最高的Delta等變種病毒，除了萬芳醫院以外，長庚新興病毒感染研究中心也採用遠東生技捐獻的防毒霸防疫門，做進出防疫門禁管理。

長庚新興病毒感染研究中心，採用遠東生技捐獻的防毒霸防疫門，管理防疫門禁。圖／業者提供

在越來越多民眾開始照顧確診者或成為確診居隔者的趨勢下，遠東生技總經理闕鴻達指出，現在幼兒園跟國小學童還在等待疫苗，疫苗施打後也需要時間讓產生抗體，建議父母及相關補教機構，在出入時都噴一圈防毒霸在全身外衣上，形成長效病毒防護膜，進入室內，利用體外噴劑ApoX防毒霸取代以往的精油，裝在霧化機中均勻霧化空氣，可在居家、教育機構、辦公室場域避免氣溶膠飛沫傳染，有效降低病毒傳播機率。

長效體外噴劑ApoX防毒霸桌上型霧化機，避免教室、辦公室氣溶膠飛沫傳染。圖／業者提供

遠東生技公司1976年成立，46年來專精於藻類應用生技開發，營業項目包括機能性保健食品、生醫檢測試劑與抗病毒新藥開發，於2010年獲經濟部審定為生技新藥公司，擁有19項專利。

自1998年腸病毒在台灣爆發大流行後，遠東生技開始研究微藻在抑制病毒方面的應用，在超過22年的微藻抗病毒研究已建立起特殊藻種FEM-101抗病毒技術平台，並與長庚大學新興病毒感染研究中心及多所國外知名研究中心合作，發現提煉自FEM-101藻的Apomivir®為廣譜性抗病毒候選藥物。此外，多年產學研發成果開發而成的長效體外抗病毒噴劑ApoX®，並於2018年獲得SNQ國家品質標章防疫認證，與國家生技醫療品質獎銅獎。

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