恩霖實業首創推出有身份證的WOWonderful好讚益生菌

益生菌是台灣普及性最高的膳食補充劑，在疫情威脅下，許多家庭也會為家人及小孩備妥益生菌；面對接下來的共存時期，生技創業天使恩霖實業首創推出有身份證的WOWonderful好讚益生菌，嚴選13株有助於改變細菌叢生態、調整體質的益生菌株，每一株都有它的菌種編號，猶如身份證號碼般，公開讓每位消費者都能上網查詢它的來源，更放心與安心！

台灣的保健食品市值近千億元，這兩年隨著民眾對疫情的憂慮，市場需求亦隨之大幅成長，根據食品所統計2019年台灣膳食補充劑市場規模最大的就是乳酸菌類發酵產品（益生菌），原因就在於每位父母的心中都期待子女能平安健康成長為傲人一等的獨角獸；WOWonderful好讚益生菌就是以這樣的理念來開發，提供順暢首選NO.1的百億優質好菌，幫助維持消化道機能、促進食慾、使排便順暢、調整出好讚的體質！

恩霖實業總經理江明哲特別介紹WOWonderful好讚益生菌的開發，添加能提供益菌定殖及營養源的專利水溶性膳食纖維，內含益生菌達100億菌數能幫助維持消化道機能。並採用獨家多重奈晶包埋技術，第一層助益菌素能提高菌種活力及穩定，第二層活性保護劑能維持菌種活性、順利抵達，第三層耐酸包覆能保護菌種不受胃酸影響，三重保護更加倍。

WOWonderful好讚益生菌透過專利製程專業發酵技術提供13株優質益生菌及百億好菌，每天1包低卡、無負擔、膳食纖維好讚益生菌能幫助體內環保，美味好入口、小巧輕盈好攜帶，是全家最佳的共同的守護力！恩霖實業即日起開放100組7日份體驗包買一送一體驗優惠活動，每人限購一組，就能享受到有身份證益生菌的舒適有感，申請網址～寶島好讚商城https://mitmall.tw。