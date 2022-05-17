國產快篩試劑從未限制銷售 進口自用無須付費申報

有關媒體報導稱，政府不准國產快篩試劑內銷只准外銷、國產快篩廠牌於香港極為低價，以及香港快篩試劑寄台灣需付費2,000元申報等情事，經濟部澄清說明，從未限制國產快篩在國內銷售，也並非獨厚進口廠商。反而是請廠商優先銷售國內市場。至於實名制及提供地方政府採用國際知名品牌的亞培及羅氏，主要是考量國際廠牌短時間內有大量現貨及產能，能夠因應國內短期內快速增加的快篩需求。

經濟部於5月17日指出，從今（111）年5月11日起至6月30日止，民眾已可自國外進口個人自用的Covid-19快篩試劑，無須付費申請專案核准，以每人一次且不超過100劑為限。因此報導稱還需要付費2,000元申報一事，已無此限制。至於相關報導稱特定我國快篩試劑在香港售價偏低，經向該品牌了解，該試劑係廠商於今年2月以前出口，出口價格與國內販售價格差別不大，但目前香港零售通路則為促銷價格，已非產品原價。

至於中研院的快篩研發一事，經濟部指出，樂見研究成果後續可轉為產學合作授權，只要產品符合食藥署的標準，取得專案授權，都可以在國內自由販售，有助於國人防疫之用。

至於進口產品，符合中央疫情指揮中心快篩採購投標的相關規定，包含已取得食藥署核准專案輸入許可、試劑保存效期達6個月以上、今年5月31日前履約，符合資格者，再由政府採購5月31日前可進口供應的數量，皆可參與相關投標，供國內防疫及國人使用。

經濟部補充說明，依據5月16日統計，快篩試劑實名制的販售，單日也尚餘將近2%未售完，其中北北基桃熱區也有2%未售完。至於八大通路的快篩試劑銷售，則賣出67％，各通路都還有存貨，也歡迎有急需的國人可以多加使用。