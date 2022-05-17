法國師疝氣手術多年後再復發 微創手術解決宿疾困擾

50歲法國籍的男患者，來台教書已經十年，因為三個月前開始出現鼠蹊部鼓脹，且有疼痛感，因為來台灣之前已經進行雙側腹股溝疝氣手術，所以患者猜測應該還是疝氣的問題，到童綜合醫院泌尿科就醫。經由呂謹亨醫師診療並安排相關檢查後，確認患者雙側疝氣復發，並因為原手術傷口有硬硬的異物感，研判為之前傳統手術人工網膜及組織沾黏造成，與患者討論後進行微創腹膜外內視鏡疝氣修補手術(TEP)，手術進行順利恢復良好，患者術後隔日即出院返家休養。

童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師表示，患者表示自己來台教書十年，在國外時就曾經進行過傳統雙側腹股溝疝氣手術，沒想到最近兩側鼠蹊部又開始鼓脹起來，並且鼓起來的腫塊還能推回肚子裡，有時還出現疼痛感，所以自行推測應該又是疝氣發生，就到泌尿科進行診療。

因為患者是疝氣復發，而且十年前手術傷口處摸起來有硬硬的異物感，應為術後人工網膜及組織沾黏造成，若採用傳統手術方式，不僅處理上困難較高，並雙側鼠蹊部會有兩道4-6公分的大傷口；與患者討論後施行微創腹膜外內視鏡疝氣修補手術，只需在下腹部開三個1-1.5公分的小洞(如珍珠奶茶吸管大小)，即可一次處理兩側的疝氣，也可從鼠蹊部內側詳細檢查並修補腹壁的破口。因為手術傷口較小，所以疼痛時間短且恢復快，患者術後隔日即出院，回診檢查兩側鼠蹊部疝氣處不再鼓起來，腹壁摸起來就跟正常觸感一樣，沒有硬硬的異物感，患者也非常開心與滿意，還說與之前傳統手術比起來真的沒有什麼術後的疼痛感覺。

呂謹亨醫師指出，隨著年紀漸長導致腹壁組織退化，腹腔游離器官更容易因為搬重物、咳嗽、便祕、解尿困難等因素，造成腹腔內壓力增加而離開原本位置直接突出腹壁。多數的成人疝氣都屬於腹股溝疝氣，也就是大腸或小腸掉落至腹股溝甚至陰囊，好發於老年族群，如有開刀傷口、抽菸、肥胖、攝護性肥大等多種因素，也都可能增加罹患疝氣的機率。建議發生疝氣時須盡早安排適當手術，避免腹膜裂口進一步擴大，或是病情惡化成嵌頓型疝氣，造成腸子無法退回腹腔導致腸壞死及腹膜炎而危及生命安全。另外手術方式與醫師手術經驗也可避免疝氣復發機率，應選擇專業醫師並討論適合個人之手術方式。