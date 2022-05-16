美吾華台灣品牌洗髮用品 銷售第一

全球權威市調公司凱度KANTAR近期公布最新「2021年消費者指數研究」，美吾華公司(1731)洗髮用品高居台灣品牌市佔第一。美吾華公司表示，公司持續研發、拓展產品線，加上與時俱進的市場洞察，獲得消費者肯定，現正斥資9億元打造結合綠建築的化妝品GMP智慧廠房，提高產能效率，擴大研發與製造競爭優勢。

美吾華公司(1731)為我國知名染髮、洗髮沐浴用品等領導品牌，為我國百大品牌，業界唯一；染髮霜方面，無論是「白染黑」或「彩染」，均長期維持市佔率第一的領先地位；近期再傳捷報，公司洗髮產品市佔率高居台灣品牌第一。

美吾華公司總經理賴育儒表示，公司創立46年，持續穩健發展，是「東方人髮質專家」，同時擁有創新研發、生產、行銷的完整一條龍模式，不斷推出符合市場潮流、走在時尚前端的優質單品，深受消費者喜愛。

此外，看準網路電商市場潛力，美吾華公司已提早進行布局，包括自建官網銷售平台，推出網路原生品牌「SAHOLEA®森歐黎漾®」，與時俱進的積極進行數位轉型，線上線下雙引擎並進，業績同步成長；2021年線上電商業績大幅提升6成，整體業績也創下21%的成長佳績

美吾華副董事長李伊俐表示，為持續提升競爭力，鞏固業界龍頭地位，美吾華公司現正斥資逾9億元，將美髮工廠升級興建為獲國際化妝品GMP認證、「綠建築標章」雙認證的全新化妝品智慧廠房，新廠搭配自動化智慧倉儲系統，大幅提升產能與品質，同時融合環保節能概念，替環境盡一份力。