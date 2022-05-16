尖端醫里程金收入認列 業績大增155.88％

疫情翻轉生醫熱度，加上再生醫療三法，帶動細胞治療進入新紀元，尖端醫（4186）營運報喜，4月營收較去年同期成長155.88％，主要來自和迅生命科學技轉簽約金收入認列。

擁有免疫細胞治療與幹細胞治療兩大核心技術平台的尖端醫，在衛福部通過施行特管辦法後，雖在疫情影響下，仍帶動其他營收成長，旗下蛋白質藥物TAT-HoxB4完成階段開發後，技轉和迅生命科學進行臨床階段驗證。

根據雙方依約，已收到和迅生命科學支付第一階段簽約金150萬美元，於4月認列營收，若新藥開發進度順利，完成第2～4階段將可收取權利金2,400萬美元；若和迅生命科學在第2～4階段開發期間，讓渡或授權第三人時，尖端醫可收取不同比率分潤權利金，若新藥查驗登記審核上市後，尖端醫可依產品銷售稅後淨利分潤3％之十年權利金。

搶下「台灣第一件」間質幹細胞治療脊髓損傷申請案的尖端醫，是全台第一家通過衛福部細胞製備場所查核的「幹細胞」儲存公司。

此外，尖端醫與台中慈濟醫院、光田綜合醫院合作之骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請案，已獲衛福部核准，將為尖端醫添營運新動能。

尖端醫董事長蘇文龍談到特管辦法，在幹細胞儲存銀行中，核准項目、核准件數及合作醫院都領先同業，更獲衛福部核准通過8案，尖端醫在細胞培養技術與管控能力是有目共睹。

受惠於政府特管辦法的政策，尖端醫提供多元細胞治療，包括自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第1～4期、自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等，已開始合作的醫院有花蓮慈濟醫院、新光醫院、臺北醫學大學附設醫院、光田綜合醫院、台中慈濟醫院，其餘仍待衛福部核准。