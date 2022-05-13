新科技抗菌噴霧熱銷 抑制病毒居家保健良方

在疫情的影響下，許多人開始養成隨手消毒的習慣，大眾對於抗菌噴霧的使用需求也越來越高；近期一款以修復傷口、抑制壞菌為訴求的新科技噴霧產品，在網路上話題性超高，成為部分染疫危險族群選購的焦點商品之一。

這款「前瞻生醫小瞻瓶」正式名稱為「深次微米錯離子抗菌噴霧」，它受高度關注的原因，主要是能夠有效改善細菌引起的疑難雜症，像是口手足、私密處、腋下等部位，因奔波在外所散發出的異味造成生活上的困擾，前瞻生醫執行長宋安表示，據網購及客服反映，許多經常需要在室外跑業務的商務上班族，都大推這款噴霧抗菌產品，他說：「現在許多業務人員要見客戶之前，會先確認有沒有帶這款小瞻瓶出門，真的超好用。」

前瞻生醫公司指出：「深次微米錯離子抗菌噴霧」針對女性私密處感染搔癢、痘痘這種因細菌而起的症狀都能夠有效改善，還有小朋友跌倒小傷口護理或褥瘡傷疱等，都能夠消毒，減少發炎機會，且不刺激。

持前瞻生醫消毒傷口示意圖。圖/業者提供。

小瞻瓶神奇噴霧無色無味，透明質地像水一樣，除了容易觀察到問題改善情形，成分簡單安全，只有錯離子和去離子水兩款原料所組成，敏感肌膚也能安心使用。在這後疫情時代，它更是日常必備的家庭護理產品之一。

小瞻瓶神奇噴霧內容質地物為透明無味如水一般 。圖/業者提供。

前瞻執行長宋安表示，憑藉著多功效抑制壞菌的實用性，這款「深次微米錯離子抗菌噴霧」在推廣初期，就募集到百位網友爭相試用，贏得多方贊助者的支持。宋安強調：「期待能夠幫助到更多人受益，大家都能更健康！」他說：「公司的核心理念，就是要讓台灣的每個人都能獲得最有效的照顧」

前瞻生醫 執行長宋安 。圖/業者提供。

前瞻生醫一向專注在傷口修護、褥瘡照護、腫瘤細胞抑制等領域，秉持著核心理念，開發出這款日常都可以用的「科技噴霧」新產品，且通過多項抗病毒及抗菌測試；執行長宋安指出，經實驗證實，小瞻瓶針對流感及新冠肺炎(Pseudotyped)等病毒皆有優越的抑制效果，另外對常見病菌如：痤瘡丙酸桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、綠膿桿菌的抗菌效果也都高達99.99%。

前瞻生醫指出，「深次微米錯離子抗菌噴霧」於官網及實體通路的銷售表現都非常亮眼，亦已於2022年起正式上架長榮航空hotel shop酒店購物誌，有興趣的民眾可與相關配合的星級飯店如《台北長榮桂冠酒店》、《台中福華飯店》、《台南台糖長榮酒店》等飯店櫃台直接訂購，針對疫情期間必須出國工作或者回國團圓的民眾，能夠快速取得這款噴霧良方，未來也將持續規劃將通路擴展至國際，打響台灣的生醫技術名聲，為疫情減輕負擔，也將列為居家保健的常備用品之一。