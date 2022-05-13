馬修嚴選進軍個人化優格市場 天天優格250g養成順暢好體質

疫情燃燒讓確診人數持續攀升，帶動國人健康意識抬頭，更加重視透過健康的飲食維護身體的健康；而優格含有乳酸菌、蛋白質及鈣質，能發揮最大綜效，助於提供營養補給、維持消化道機能，進而調整體質。

馬修嚴選2010年進軍台灣優格市場，銷售業績幾乎是一支獨秀，秉持著讓消費者能吃到安心好食物的理念，搶佔優格市場大餅並扎根台灣，馬修嚴選強調優格不只是優格，每一口都是食物的原味和營養，更吃出從產地來的原資好味道。

馬修嚴選推出的嚴選優格系列，12年來深受消費者的肯定，主要的原因就是產品強調無添加，無加糖，從世界各地篩選不同風味與機能的菌種，讓消費者不只吃得健康，還能吃出好口味。其中最受歡迎的原味優格分享號，成為許多家庭早餐、輕食的最佳夥伴。

馬修嚴選今年4月隆重推出的優格日嚐杯Daily Yogurt，250公克的小容量包裝，結合方便攜帶、方便食用、健康三大要素，也為消費者提供更方便購買無添加無加糖鮮乳優格的優質選擇。

為了讓忙碌的上班族不管是三餐或宵夜，甚至是運動過後，小容量包裝的250公克Daily Yogurt，可以隨時隨地、自由搭配喜愛的食物享用優質的營養補充 。多年來國人飲食觀念持續進步，原本刻板印象是早餐餐桌上才出現的優格，現在已進化成優格輕食代餐，不僅能幫助順暢，還能調節生理機能，養顏美容。

優格日嚐杯Daily Yogurt是以鮮乳加上嚴選的6株益生菌，包含獨家GRX02菌種，可讓高壓工作族更輕鬆、方便地擁抱健康飲食。馬修嚴選建議國人每天補充200-250克好菌，能幫助維持消化道機能，無加糖無添加的原味鮮乳優格，更是符合近年來健康飲食的標準配方。

實踐環保永續的品牌價值，馬修嚴選慎選食用級優格空瓶，可當作重複使用的保鮮盒、收納盒，或至直營門市回收空瓶，加入回收集點行列。回收的塑膠空瓶，會透過專業塑膠回收廠再製成非食品用容器，落實資源再利用，成為循環經濟的典範。

優格日嚐杯Daily Yogurt已從4月29日起在全台家樂福量販店上架，6月30日前原價95元，促銷價89元。為擴大產品銷售，6月也將在直營門市專櫃和網路商店同步販售。