優行UC-II非變性二型膠原蛋白選用最新靈活保養關鍵

登山、單車、馬拉松等高衝擊性運動日漸盛行以及老化會影響行動力，這與運動姿勢不良、平常缺乏保養等因素有關。所以做好靈活保養，以保持活到老、動到老的良好活動力，是健康維持的重要元素。因應靈活保養的需求越來越高，市面上靈活保養相關產品正如雨後春筍推出。而靈活保養的成分從葡萄糖胺、龜鹿雙寶、鴕鳥精、杜仲茶、玻尿酸、一直到最近最熱門的UC2非變性二型膠原蛋白可說五花八門，如何挑選更是關鍵！

UC2非變性二型膠原蛋白受科學界與消費者肯定

本研專科表示，自從新一代的靈活保養的關鍵成分-UC2非變性二型膠原蛋白推出之後，廣獲消費者的肯定，變成長期保健的首選，短時間就超越以往的眾多成分。因為UC2非變性二型膠原蛋白來自哈佛大學醫療團隊的研究成果，並廣為發表在國際期刊上，還有多篇國際專利（US 7,083,820、EP 1,435,906 B1、CA 2,459,981 C、US 7,846,487、JP 4,800,574 B2、US 9,066,926），因此被多方肯定，所以可說是現在科學實證最堅強的靈活保養成分。

本研專科一向以「本家人吃的最優質保健成分與最實惠價格」為品牌願景。圖／本研專科提供

瑞士Lonza原廠商標授權，獲得頒發雷射防偽貼紙

UC2非變性二型膠原蛋白雖然科學實證明確，但是因為生產過程必須使用低溫萃取，又不能使用化學溶劑，原料又只能採取雞胸軟骨的一小部分，所以生產速度緩慢，成本價格高昂。也因此陸續在市場上出現許多中國大陸等地的山寨品，打著非變性二型膠原蛋白，但是完全不是來自於UC2的原廠，那當然功效沒有足夠證明，安全性也堪慮。

UC2非變性二型膠原蛋白來自哈佛大學醫療團隊的研究成果。圖／本研專科提供

本研專科一向以「本家人吃的最優質保健成分與最實惠價格」為品牌願景，提供給消費者負擔得起的優良保健食品，今年全新推出優行UC-II非變性二型膠原蛋白，堅持使用來自瑞士Lonza原廠的UC2，不考慮成本一定要做到足量添加，每份劑量高達實驗證明的有感劑量40毫克！因此榮獲瑞士Lonza原廠商標授權，且獲得頒發雷射防偽貼紙，每個外盒都有這樣的雷射貼紙以防假冒。為發揮最佳彈性效果，還特地添加日本最新最熱的專利成分-來自北海道的鮭魚鼻軟骨的蛋白聚醣、以及來自鰹魚動脈球萃取的彈性蛋白，讓UC2共同發揮更佳效果，靈活又Q彈。

優行非變性二型膠原蛋白堅持使用原廠足量UC2，再搭配日本最新科技的來自深海魚的蛋白聚醣與彈性蛋白，讓本家人獲得合理價格但是最好的保健照顧。