藝群醫美董事長王正坤 受邀世界美容醫學會演講

文/葉圳轍

擁有企管博士學位及醫美機構實際經營與專業技術的藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀攤任今年世界美容醫學會亞洲年會(AMWC-Asia)舉辦的美容醫學研討會擔任講師與座長，昨(8)日特別以「醫學美容產業競爭分析與關鍵成功因素」為題做專題演講，並且主持經營管理策略研討會，將所學、所經歷無私分享給全球醫師，展現在醫美領域的專業。

該美容醫學研討會由AMWC與台灣皮膚科醫學會合作舉辦，原本應在台北國際會議中心舉行，但由於疫情關係改採視訊方式舉行，計有包含台灣醫師在內的全球數千名醫師線上參與，是AMWC年度盛會。

該醫學研討會全程使用英文演講，研討題目包羅萬象，包含皮秒雷射、脈衝光、除毛雷射、除血管雷射、磨皮雷射、飛梭雷射、音波拉皮、埋線拉皮、HIFEM肌肉運動、注射肉毒桿菌素、注射玻尿酸、晶亮瓷、洢蓮絲、AestheFill艾麗斯聚雙旋乳酸、脂肪代謝等議題。

藝群醫學美容集團董事長王正坤是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，旗下有9間藝群醫美診所與1間Dr.藝群保養品公司。該學術研討會邀請王正坤主持醫美診所經營策略專題，供全世界醫師線上參與學習，包含王正師演講醫學美容產業競爭分析與關鍵成功因素，美國阿曼達霍爾頓醫師(Amanda Holden)演講如何使用社群媒體及菲律賓Ian醫師演講如何回答病人的抱怨等，受到與會醫師熱烈迴響想

王正坤在演講中指出，目前醫學美容產業非常飽和，競爭激烈。而產業分析就是競爭分析，必須分析外部環境與診所內部資源，找到關鍵成功因素(KSF，key success factors)。王正坤以企業管理角度及自身經營經驗，提出醫美產業的四個關鍵成功因素，包括:「以客戶為中心、產品創新、規模經濟、廣泛分布的連鎖店」。

王正坤以該集團經營9間醫美診所為例，這些診所分布在台北、台中、台南、高雄，必須透過集團化的企業管理才能穩健營運。藝群醫美集團以四個關鍵成功因素來進行管理，以誠信服務來達到「以客戶為中心」，用同理心去體會客人的需要，解決客人的痛點，例如減少病人等待時間，視病如親。保障病人安全，嚴防醫美副作用，嚴防血管栓塞導致的眼睛失明。引進歐美產品與儀器，推動持續性的「產品創新」。過去25年累積治療患者超過數百萬人次，達到「規模經濟」來降低成本。在全國直轄市廣設診所達到「廣泛分布的連鎖店」，就近服務不同地區的民眾。