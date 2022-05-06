北美台商總會與達易特集團簽署MOU 布局精準健康產業

為協助台灣產業拓展全球商機，鏈結台灣研發優勢與海外台商能量，於 2022 年 4 月 30 日北美洲台灣商會聯合總會與達易特生醫集團簽署合作備忘錄。由北美洲台灣商會聯合總會總會長張聖儀與達易特集團創辦人陳怡芳代表簽署，勢必將國內精準健康推向國際新高峰。

達易特集團陳怡芳董事長（左）與北美洲台灣商會聯合總會張聖儀總會長（右），代表雙方簽署MOU。圖／達易特提供

北美洲台灣商會聯合總會，由台灣移民到北美洲超過3500 家優秀企業的工商業界人士組成，每年提供超過5萬個以上的工作崗位，更每年組織代表團回台，晉見總統、拜會五院及僑委會等重要國家機關及台灣代表性傑出企業，投資 台灣、促進商業發展及擴展國際市場。

今年由張聖儀總會長領軍回台，於拜訪總統、立法院長等政府官員後，即展開參訪當前台灣最具發展性之產業的行程。全球疫情肆虐，未來全球大健康產業市場將超過15兆美元。為此，張總會長特別領軍參訪台灣大健康產業代表-達易特集團，並簽訂產業聯盟協議。

達易特創辦人陳怡芳表示，我們致力於精準健康事業多年，擁有全球關注的巨量數據庫、精準健康與智慧醫療專利群，很榮幸有這個機會與北美台商總會合作，期盼結合 更多力量，推動跨領域合作，達易特目標將做為國內生技產業的領頭羊與國際接軌。

達易特集團累積超過百萬筆的華人基因大數據，建構基因體暨巨量數據中心。圖／達易特提供

台灣生醫龍頭達易特集團，近年積極響應國家六大核心戰略產業推動方案 之一的「台灣精準健康」政策，以超過百萬筆的華人基因大數據，建構基因體暨巨量數據中心，搭載獨家專利科技開發出的隨身健康照護系統，將先天與後天數 據統合，即時性健康管理AI追蹤健康狀態，在與病毒共存的時代，提供最適合的健康對策。

達易特集團入選2022台灣百大品牌，其中首創的「基因檢測暨智能健康管理平台系統」也同時獲得金舶獎入圍肯定，雙料入圍啟動精準大健康產業新動能，備受各界矚目。圖／達易特提供

2022 年達易特啟動國際精準健康服務網，並落實企業上市櫃計畫， 此次聯手北美台商總會，又一波成功的將卓越產品與服務推向國際，達易特集團將締造下一個黃金十年，守護全球人類0-120歲健康需求，讓大家活得長久，更活得精彩美好。