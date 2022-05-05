大成安心購 on line消費 滿999元免運費

大成集團六十多年來，集結農畜漁牧食品專家，將黃豆、玉米、小麥，製作成餐桌上的優良蛋白質食品，持續研究溯源把關，全程用心，就是希望消費者能吃得安心。 近日疫情加速擴散，除了戴好口罩，做好各項防護外，網路購物成為安全首選，其中冷凍食品更是居家必備重要食材物資。大成安心購官網從五月起推出重磅優惠專案，消費999元即可免運費，並且推出二十組大成精選推薦，民眾宅在家也可以透過均衡健康的飲食，適當的運動與休息，提高免疫力。

●圖/大成集團提供

疫後五大類冷凍食品受到重視

大成安心購根據銷售分析發現，疫情下五大類冷凍食品受到重視。第一，冷凍生鮮，包括白肉雞、土雞、黑豬肉、魚蝦等，良好的動物性蛋白質，與全程溯源嚴格檢驗的安心肉品與水產，因在家自煮風氣盛而受歡迎。第二，冷凍調理包與可以快速上菜的冷凍食品，例如水餃、牛肉湯、雞排等也是網購明星食品。第三，健身低脂冷凍食品，例如雞胸肉、花椰米等，宅在家也要控制熱量，第四養生類冷凍食品例如雞精，快速補充營養，吃出免疫力。第五，冷凍烘焙食品，正餐點心皆宜。

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大成安心購推自由組合

因應疫情持續升溫，大成安心購也加強備貨，滿足不同消費者的需求，從五月起，在網站上推出全館999元起免運費，消費者可以自由組合，也可以參考二十種組合包括早餐下午茶皆宜的烘焙點心組、專為愛運動族群設計的健身低脂組、窈窕輕食組，滿足職業婦女需求的營養煲湯組、三分鐘上菜組。

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母親節推養生伴手禮組

肉食主義者可以參考鹿野土雞組、安心雞肉組，正值黃金鯧捕撈季節，滿載魚蝦組，海陸大餐組，把最新鮮的魚蝦急速冷凍送到家，對於即將到來的母親節，則推薦有雞精和雞肉鬆的養生伴手禮組。家裡有小朋友的可以選擇氣炸鍋拼盤組。大成安心購整合旗下眾多明星產品，例如熱銷牛肉湯組、KTV美食組，一次購足。

首次加入會員享100元折價券

愈來愈多蔬食的朋友，推薦組合了植物肉水餃，調理包等的新創植物肉組。大成安心購還特別設計了寵愛毛小孩組，為家裡的寵物，設計專業營養配方。消費者可以自由組合，也可以參考二十種組合，這二十組售價從999到2099元不等。首次加入會員還有100元的折價券。大成安心購https://www.dachanfoods.com.tw/