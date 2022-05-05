舒曼波科技新「罩」護 贈北市國小學童安心就學

新冠肺炎Omicron變異株一再變種且傳播力超強，目前進入社區流行階段。免疫權威、前慶生醫院 院長高國慶特別呼籲防疫三要訣：勤洗手、保持社交距離以及佩戴口罩，尤其是6歲以下幼嬰兒無疫苗可打，以及12歲以下學童尚未打疫苗，必需格外小心。日前，高國慶醫師與舒曼健康事業、浩城口罩、吉馬企業、新淨口罩共同捐贈5萬片「舒曼波」科技口罩給台北市國小學童，希望這群疫苗邊緣的兒童戴起「舒曼波」口罩後，可以更安心在校園就學。

舒曼共振（Schumann resonance）是1954年德國物理學家溫弗里德．奧托．舒曼 (Winfried Otto Schumann)發表一項理論，又稱為「舒曼波」，是一種由閃電所引起的訊號，一般的頻率約為8 Hz，正確來說應該是7.83 Hz。它是一種俗稱「地球腦波」的低頻波，可穿透任何物質，包括地面上的生物在內，是取之不竭的天然能源。



高國慶院長表示，「舒曼波」已經廣泛利用在舒眠及預防醫學上。「舒曼波」可以讓人類的腦波頻率調整與大自然的時空能量諧振，內在的組織器官恢復原有機能，透過共振和諧，協助精神飽滿、身心安定與情緒平和，自然帶動人體免疫機能恢復。因此，多年來醉心於研究再生醫學的高國慶醫生，十分推崇利用「舒曼波」的頻率來抗疫。

「舒曼波口罩」舒適安全，每個口罩經過「可發射舒曼波的環境優化設備」序植後，可以在口罩上產生「舒曼共振」的效果。圖／業者提供

「舒曼波」於2021年已取得經濟部智慧財產局商標註冊證，今(2022)年更取得「可發射舒曼波的環境優化設備」專利。「舒曼波口罩」外觀與一般醫用口罩無異，戴起來舒適安全，每個口罩經過「可發射舒曼波的環境優化設備」序植後，可以在口罩上產生「舒曼共振」的效果。高國慶醫師尤其擔心12歲以下幼學童，他表示，這群孩子有的尚無法打疫苗，有的根本無疫苗可施打，完全同理且感受為人父母們的擔憂與害怕。高國慶呼籲，使用量子科技的「舒曼波口罩」是很好的選擇，幫助孩子們蓄積抗疫的本錢，可以讓這群天真的孩子安全渡過疫災。(有需要的單位請電洽：02-8286-1217)