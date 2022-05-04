111年龍眼蜂蜜評鑑和荔枝蜂蜜評鑑啟動

111年龍眼蜂蜜評鑑和荔枝蜂蜜評鑑報名已正式啟動，報名日期至5月6日止(郵戳為憑)，參評對象： 報名者須具該會個人會員身分，已向農糧署申請農產品生產追溯QR-code完成者，以及，已完成養蜂事實登錄，詳細內容請參閱主辦單位規範，台灣養蜂協會鼓勵蜂農踴躍參加，評鑑成果發表預計在七月舉行。

圖／台灣養蜂協會提供

台灣養蜂協會理事長黃俊彥分析今年蜂蜜採收產量情形：荔枝蜜，南部花開少一些，仍屬正常範圍內，中部則更少；龍眼蜜花開情形，南部的產量銳減，僅為去年豐收年的2至3成，而中部約為6至7成，拉回一些屬正常範圍內，去年國產蜂蜜受到廣大消費者肯定，意味著民眾逐漸接受台灣多元化蜂蜜產品。

龍眼蜜為大家耳熟能的優質國產蜜，隨著荔枝蜜受消費者喜愛，代表其他結晶蜜亦能被接受。協會期許將來還有更多元的蜜源，例如：咸豐蜜等百花蜜亦能被消費者認同，未來，台灣蜂蜜特色化，協會扮演的角色是協助蜂農找到關鍵要素，分散風險很重要，現階段已有二種蜜源受肯定，相信未來第三種蜜源亦或更多也能達臻。

圖／台灣養蜂協會提供

國產蜂蜜產銷履歷及標章可加強消費者信任，協會在政府大力協助下，將以往消費者對國產蜂蜜少部份有難辨真假、產地疑慮導致信心不足之處逐一消除。

蜂蜜產銷履歷於2019年開始執行，荔枝蜜品質評鑑則是2021年開始啟動，去年才明顯展現成效，加上農糧署在檢驗檢測相關補助推動下，標章及產銷履歷能見度日益彰顯。

黃俊彥表示，台灣有許多產業表現亮麗，半導體業的台積電，及自行車業等，農業方面，水果出口也有良好成績，然而民眾對養蜂產業不甚了解，其實養蜂業在台灣算是密度很高，加上天然條件良好、技術佳，應能創造更好佳績。

去年配合農糧署推廣政策將蜂蜜納入產銷履歷制度，在市場產量總量20萬蜂箱，有2萬蜂箱通過驗證，透過嚴謹的生產流程管控與資訊公開，往後，消費者只需認明蜂蜜包裝上張貼的國產證明及產銷履歷標章，即可購得真正的國產優質蜂蜜，養蜂協會與農糧署及苗改場聯手為消費者把關，予民眾具信心並踴躍地採購蜂產品。