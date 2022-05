20大醫事團體今召開記者會呼籲：台灣不應缺席WHA！

國內醫事團體今日上午以「堅韌台灣 控制疫情 WHA台灣不缺席」為主題召開聯合記者會,由醫師公會全聯會理事長邱泰源立委主持,全聯會秘書長張必正醫師、全聯會發言人暨副秘書長羅浚晅醫師,以及護理師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、諮商心理師公會全聯會等,共20個醫事團體代表出席。王定宇、蘇巧慧、羅致政等立委也到場致詞,一致向國際呼籲,讓台灣加入 WHA。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示:長期以來,台灣積極參與國際醫療與健康照護的交流,亦提供開發中國家許多人道支援,對於國際間醫療及公衛有很大的貢獻。COVID-19 疫情爆發以來,政府以正確旳政策加上堅強的醫療體系及良好的公民意識,在防疫上有很好的成績,目前台灣正面臨新一波嚴峻的疫情挑戰,各大醫事團體共同力挺政府防疫,堅定守護全民的健康,不單是台灣的價值,也是世界各國一致擁有的價值,更是WHO 最重要的價值與追求的目標。

醫師公會全聯會理事長邱泰源立委今日在醫事團體聯合記者會中,向國際呼籲「WHO 不能沒有台灣,WHA 沒有台灣加入將會是全人類的損失!」。圖/醫師公會全聯會提供

邱泰源立委認為,在新冠肺炎變種病毒肆虐與烏俄戰爭的影響之下,人權與健康權的意識更加提高,去年4月世界醫師會舉辦首爾理事大會,幾乎全數通過支持台灣參加 WHA,同年的倫敦會員大會,台灣也獲得8成5以上的支持率,意味著各國更加肯定,並重視台灣堅強的醫療體系及在防疫上的重大貢獻。今日記者會20個醫事團體代表及多位關心台灣國際地位的立法委員們都站出來,向國際呼籲「WHO 不能沒有台灣,WHA 沒有台灣加入將是全人類的損失!」

成功大學護理系系主任柯乃熒教授則代表20大醫事團體宣讀英文聲明,2022 世界衛生大會(WHA)將於本月22日至28日在日內瓦舉辦。2009 至 2016 年台灣皆以觀察員身分參與 WHA 大會,而自 2017 年起,世界衛生組織(WHO)卻因政治因素未再邀請台灣參加 WHA,然而之後每年國際間支持台灣參與此會議的發聲不減反增。在去年 WHA 第74屆大會中有28個國家領袖支持台灣,而美國副國卿麥肯伊也在上月8日與 WHO 秘書長譚德塞的會議中提及,應讓台灣再度成為觀察員出席 WHA 大會一事。去年10月 WMA 世界醫師會於倫敦召開大會,中國醫師會提案反對台灣加入 WHO 及 WHA,遭到多數會員國否決,並以91票:16票力挺台灣的決議文,再再顯示讓台灣加入 WHO 已成為國際共識。

王定宇立委發言先為過去兩年台灣經濟成長及民眾生活如常,感謝全體醫事人員的犧牲和付出。他表示,WHO 常提到:Leave no one behind,全球應在防疫上納入台灣,才是完整。摒除台灣,將會是全世界的損失,更何況台灣在醫療科技上領先的技術,能為全球帶來重要的貢獻。美國眾議院剛通過要求國務卿布林肯全力協助台灣參加 WHA,日本內閣也向 WHO 秘書長譚德塞喊話支持台灣加入 WHA。希望政治阻撓不再為難全世界,防疫無國界,期待這次 WHA 大會有台灣的參與!