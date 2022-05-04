20大醫事團體今召開記者會呼籲：台灣不應缺席WHA！

國內醫事團體今日上午以「堅韌台灣 控制疫情 WHA台灣不缺席」為主題召開聯合記者會，由醫師公會全聯會理事長邱泰源立委主持，全聯會秘書長張必正醫師、全聯會發言人暨副秘書長羅浚晅醫師，以及護理師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、諮商心理師公會全聯會等，共20個醫事團體代表出席。王定宇、蘇巧慧、羅致政等立委也到場致詞，一致向國際呼籲，讓台灣加入 WHA。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示：長期以來，台灣積極參與國際醫療與健康照護的交流，亦提供開發中國家許多人道支援，對於國際間醫療及公衛有很大的貢獻。COVID-19 疫情爆發以來，政府以正確旳政策加上堅強的醫療體系及良好的公民意識，在防疫上有很好的成績，目前台灣正面臨新一波嚴峻的疫情挑戰，各大醫事團體共同力挺政府防疫，堅定守護全民的健康，不單是台灣的價值，也是世界各國一致擁有的價值，更是WHO 最重要的價值與追求的目標。

醫師公會全聯會理事長邱泰源立委今日在醫事團體聯合記者會中，向國際呼籲「WHO 不能沒有台灣，WHA 沒有台灣加入將會是全人類的損失！」。圖/醫師公會全聯會提供

邱泰源立委認為，在新冠肺炎變種病毒肆虐與烏俄戰爭的影響之下，人權與健康權的意識更加提高，去年4月世界醫師會舉辦首爾理事大會，幾乎全數通過支持台灣參加 WHA，同年的倫敦會員大會，台灣也獲得8成5以上的支持率，意味著各國更加肯定，並重視台灣堅強的醫療體系及在防疫上的重大貢獻。今日記者會20個醫事團體代表及多位關心台灣國際地位的立法委員們都站出來，向國際呼籲「WHO 不能沒有台灣，WHA 沒有台灣加入將是全人類的損失！」

成功大學護理系系主任柯乃熒教授則代表20大醫事團體宣讀英文聲明，2022 世界衛生大會（WHA）將於本月22日至28日在日內瓦舉辦。2009 至 2016 年台灣皆以觀察員身分參與 WHA 大會，而自 2017 年起，世界衛生組織（WHO）卻因政治因素未再邀請台灣參加 WHA，然而之後每年國際間支持台灣參與此會議的發聲不減反增。在去年 WHA 第74屆大會中有28個國家領袖支持台灣，而美國副國卿麥肯伊也在上月8日與 WHO 秘書長譚德塞的會議中提及，應讓台灣再度成為觀察員出席 WHA 大會一事。去年10月 WMA 世界醫師會於倫敦召開大會，中國醫師會提案反對台灣加入 WHO 及 WHA，遭到多數會員國否決，並以91票：16票力挺台灣的決議文，再再顯示讓台灣加入 WHO 已成為國際共識。

王定宇立委發言先為過去兩年台灣經濟成長及民眾生活如常，感謝全體醫事人員的犧牲和付出。他表示，WHO 常提到：Leave no one behind，全球應在防疫上納入台灣，才是完整。摒除台灣，將會是全世界的損失，更何況台灣在醫療科技上領先的技術，能為全球帶來重要的貢獻。美國眾議院剛通過要求國務卿布林肯全力協助台灣參加 WHA，日本內閣也向 WHO 秘書長譚德塞喊話支持台灣加入 WHA。希望政治阻撓不再為難全世界，防疫無國界，期待這次 WHA 大會有台灣的參與！