眼科醫學會呼籲 疫情再起應重視視力保健

國內新一波疫情再起，近日單日確診人數已突破2萬，有專家及學者表示，目前疫情未現高峰，這兩個月會如何發展仍是未知數。許多企業早已啓動居家上班或分流，而學生因確診人數逐漸增多，全台已有非常多班級停課，尤其國中及小學，有的班級好不容易復課，很快又再爆出新的確診，陷入居隔 3+4 的輪迴。疫情顛覆了民眾的日常，大家恐怕都需要時間去適應生活型態的改變。

受疫情影響，不管是工作或學習大多以電腦進行，而因為減少出門，在家休閒娛樂使用 3C 產品的時間也更多。近期上班族和學生每日使用 3C 的時數大增，視力保健議題又再度受到重視。

眼科醫學會監事亦為三軍總醫院一般眼科主任呂大文醫師表示：近兩年我們從例行檢查中發現，大人和小孩近視平均增加有 75-100 度之多，這和長時間近距離使用 3C 產品有很大的關係。最近新一波疫情更讓視力問題深度化，長期來看，「現在還只是剛開始」。幾年前世界衛生組織（WHO）已經將高度近視下修至 500 度，近視 500 度以上容易導致早發性白內障、青光眼、早發性黃斑部病變、視網膜剝離等，尤其這幾年青光眼患者增加很多，有年輕化的趨勢，高度近視正是危險因子。把近視防治做好，相關的一些併發症都會減少。

呂大文醫師指出，我們的眼睛是要用來看遠處的，因為生活型態的改變，看近的時間變多，要把眼睛從 3C 產品移開，多休息才行。若是上班族常熬夜或習慣偏食，可以補充一些保健食品，例如維他命B群和維他命C，我們發現在建議一些患者長期補充眼睛需要的營養，對視力保健的確是有幫助的。另外，平日多運動、假日到郊外接觸大自然，即使要閱讀也建議多看紙本的書報，避免使用 3C 產品。

視力保健從過去十多年至今已成為健康很重要的一環，眼科醫學會也在國內醫學團體扮演關鍵的角色。眼科醫學會共有 2076 名會員和準會員，都是國內醫界的菁英，藉由台灣眼科醫療專業和國際合作，以促進民眾的視力保護包括眼疾的預防和治療為宗旨。該學會除了參與國際性的學術研討，與新技術接軌，也經常舉辦教育訓練課程，幫助會員溫故知新、準會員對眼科醫療專業技術不斷精進。

眼科醫學會呼籲，疫情尚未減緩，民眾應要多注意自身的視力保健，很重要的一點就是不要持續使用 3C 產品。國健署推廣視力保健「343 原則」，孩童和青少年，用眼 30 分鐘就應該休息 10 分鐘；大學畢業到老花之前，用眼 40 分鐘就要休息 10 分鐘；有老花的族群，用眼 30 分鐘應要休息 10 分鐘。預防度數加深，最好的方法就是多休息，也能減低眼睛病變的風險。