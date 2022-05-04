高鈣黑芝麻粉 保媽媽的鈣 8倍細新上市

母親節是台灣三大送禮節期，看準九成台灣人有鈣不足的麻煩，40歲以上熟齡婦女更有嚴重的缺鈣危機，國內芝麻食尚專家-芝初，以含鈣量為牛乳17倍，超細緻，不卡喉、好吸收等三大訴求，再挾新鮮度超越國家標準的多項優勢推出《高鈣黑芝麻粉》，搶攻寵愛母親市場，要為媽媽的保鈣作戰增添新利器。

業者指出，調查顯示，台灣一年送禮市場規模高達新台幣5,000億元，目前仍在持續成長中。母親節則是次於農曆年節和生日的送禮高峰。平均每兩位民眾，就有一位會在母親節為媽媽購禮，平均購禮金額直逼4,000元大關。而補品/保健食品，更是僅次於大餐、為40~60歲媽媽最愛收到的第二名母親節禮。因此趁勢推出8倍細、含鈣量更勝牛乳17倍、酸價僅2.5的《高鈣黑芝麻粉》搶市。

芝初《高鈣黑芝麻粉》，採用獨家的

8道研磨工藝，粉末細緻，分子小，不卡喉且更有利吸收。

圖/業者提供。

保鈣，是媽媽保健的第一步。知名營養師林俐岑表示，女性30歲起，就有鈣質流失的問題。年過50，更會以垂直下降的情況流失寶貴的鈣質。所以保鈣，要從年輕做起。因為愈年輕存鈣，吸收能力愈好。

食補勝於藥補，擅於廚藝的林俐岑建議，採用取得方便，含鈣量高的食品來補鈣，像是乳製品、小魚干或豆干，以及黑芝麻，都是優質的選擇。或是茹素者，就不妨考慮用黑芝麻營養品來補充。

黑芝麻營養品該如何挑，才不會補到卻造成媽媽的負擔？林俐岑以「三高兩低」的原則，供消費者選購時參考。所謂「三高」，當然就要注重鈣質、蛋白質和膳食纖維三大數質，愈高愈好；「兩低」，則是須留心脂肪和熱量，相對低，相對健康。

知名營養師林俐岑表示，女性

30歲起，就有鈣質流失的問題。年過50

，更會以垂直下降的情況流失寶貴的鈣質。圖/

業者提供。

芝初這波母親節主打的《高鈣黑芝麻粉》，除了17倍高鈣、與其它市售品牌相較，又多了20%蛋白質、15%膳食纖維，脂肪和熱量也都是目前業界最低。而攸關芝麻新鮮度的酸價，更是遠超過國家標準4.0的2.5。另外，經調查發現，除了「營養」，消費者非常在乎黑芝麻粉的細緻度、及是否好吞嚥。一般市售芝麻粉，通常只用2-3道研磨，容易有顆粒粗，易卡喉的先天性「瓶頸」。芝初《高鈣黑芝麻粉》，採用獨家的8道研磨工藝，粉末細緻，分子小，不卡喉且更有利吸收！

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