病態性代謝症候群 可用無痕式縮胃術改善

最近在馬偕紀念醫院舉辦的高峰減重代謝研討會中，許多肥胖症治療專家，提供了一些先進的處理模式，其中馬偕紀念醫院賴建翰醫師發表了一項無痕式經胃鏡的胃縮術，可以幫助有嚴重病態性肥胖者解決代謝症候群的困擾！

馬偕紀念醫院賴建翰醫師分享內視鏡縮胃手術過程。圖／馬偕紀念醫院提供

賴醫師表示，不少人憂心的拿著健檢報告來詢問:我已經努力注意飲食了，怎麼血糖和脂肪肝還是不會好?確實如此，部分的代謝症候群患者很難單純靠著飲食和運動改善，需要用到藥物或開刀的方式治療。而這幾年有新的方式可以選擇，就是胃鏡縮胃術，也稱為內視鏡胃內縫合縮胃術。是用胃鏡在全身麻醉下進行縮胃手術，藉著減少胃的容量，並減慢胃的消化，使食量變小，達到減少體重的目的，進一步改善血糖(糖化血色素)，血脂肪(三酸甘油酯)和脂肪肝(肝指數)。

馬偕紀念醫院肥胖防治中心何恭誠主任介紹無痕縮胃術的案例。圖／馬偕紀念醫院提供

外科的縮胃手術雖然有很好的效果，但是不少人面對開刀都會很猶豫，而這種胃鏡的方式肚子上不會有開刀的疤痕，且恢復快，不須拆線，安全性高，較不會發生術後胃食道逆流的情形，平均可減少15-20%的體重，若搭配減重藥物使用效果會更好，對BMI(身體質量指數)>30的人而言，是除了開刀之外的另一個選擇。

馬偕紀念醫院蔡明峰副主任主持即席Q&A問答。圖／馬偕紀念醫院提供

研究證實胃鏡縮胃術對於糖化血色素及三酸甘油酯都有很好的改善效果。有些患者更可以改善到不需要吃血糖血脂藥的程度，而對於脂肪肝，也可以降低肝指數並減少造成纖維(硬)化的風險。因此有越來越多的人選擇這種方式，但是如果患者有自體免疫或胃部嚴重疾病, 就不適合這種方式，需要請醫師評估及討論做完胃鏡縮胃術後前幾天，可能會有腹痛和噁心的情形，絕大多數吃藥後就能改善，而術後最重要的就是飲食習慣的改變，需要配合照顧團隊的建議，才能達到更好的效果。比起自己盲目的從網路上找尋改善方式，若能先諮詢專業團隊的建議，能更容易的找到適合自己的資訊，當然也更安全更有效果。

當天參與研討會的學者專家尚包括了馬偕紀念醫院副院長董光義、台大醫院減重暨代謝手術中心執行長楊博仁醫師、馬偕紀念醫院肥胖防治中心主任何恭誠、馬偕紀念醫院營養醫學中心副主任蔡一賢、台北醫學大學附設醫院健康管理中心主任王偉、馬偕紀念醫院肥胖防治中心副主任蔡明峰、台灣肥胖症衛教防治學會常務理事劉伯恩等二十幾位。