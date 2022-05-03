正確挑選維他命C、維他命Ｄ3、蜂膠 維持健康身體

近年來消費者健康意識漸抬頭，時下最夯居家必備保健品，如維他命C、維他命D3、蜂膠，應如何挑選較好？尤其現代人容易受到環境與生活壓力影響，如何能在飲食均衡的標準下聰明掌握原則，食品技師王玫芸協助民眾整理出正確挑選產品的1項指標，並強調要吃足劑量，才能有助於維持健康與滋補強身。

王玫芸表示，想要強化身體機能，就必須要從保健食品中攝取足夠定量，維生素C一直都是人體所需重要基礎營養素，具有抗氧化作用、擁有強大防護力，且一天建議攝取量為100毫克就能有很好的保健力，因此挑選維他命C時，她提醒民眾要留意一顆劑量有無達100毫克。

另外挑選維他命D3的產品，王玫芸指出維生創D3劑量要吃到800IU，方能攝取良好的保健成份，但因維他命D3成份有部分萃取於動物，若為茹素者恐無法食用，因此她建議茹素者可尋求由100％蕎麥萃取所製成的維他命D3，以便安心食用。

而針對蜂膠產品，王玫芸指出一定要選擇類黃酮含量有>20mg/ml，才能吃到最頂級保健力。由於市售維他命C與維他命Ｄ3劑型多數為錠狀或是膠囊居多，有些人不敢吞嚥就能選擇蜂膠滴劑作為滋補強身，也是一項不錯選擇。 她呼籲民眾，保健食品僅能作為一般日常保健，若身體上有出現其他不適症狀，務必提早就醫，以免延誤病情。詳情可查詢：https://dayi.one/ujHOD