貿協辦新南向視訊洽談 力推健康照護產品

為積極協助國內健康產業業者拓銷印度、柬埔寨等新興市場，外貿協會於4月28日舉辦為期兩天的「臺灣健康產業赴印度、柬埔寨拓銷團 」，在疫情影響下以視訊方式辦理一對一洽談會。活動邀集國內12家業者參與，包括醫院、防疫用品、智慧醫療、健康照護及生技保健食品等，共邀請到56位海外買主上線參與，安排達111場次洽談，預期商機超過400萬美元。

外貿協會表示，此次活動參團的廠商包括醫療院所成大醫院、聯新國際醫院、智慧醫療的太豪生醫、醫百科技、新世紀公司，防疫用品的安博奈米，照護復健的全新生醫、宏達益企業、明根公司以及生技保健的逢興生物科技、慧源實業、Hi-Q中華海洋生技等。與會業者表示，洽談會邀請買主精準，即使不能出國也能有效開拓商機，非常肯定貿協舉辦活動的能力。

貿協表示，印度擁有超過13億人口，為全世界人口第二多的國家，龐大的人口數也使得健康照護產業在近年成為印度最大的產業之一。柬埔寨則是在COVID-19疫情前的20年來，平均經濟成長率都超過7％，為世界上發展最快的經濟體之一；該國約有55%的生醫產品仰賴進口，加上近年私人醫院與診所陸續設立，柬國對高階生醫產品需求有上升趨勢。近2年在新冠肺炎的衝擊下，各國民眾產生了更強烈的健康意識，促使業者也積極在國際間尋找優質的醫療保健產品。

貿協強調，活動藉由線上型錄、影片的行銷推廣，讓買主可以快速認識業者核心產品與優勢，善用多元化的數位工具將成為未來趨勢，本次洽談會成功洽邀多家當地代表性買主，例如印度大型B2B醫療用品電商平台Medical Bazzar對台灣防水貼布產品相當有興趣，印度IT產業製造與經銷商，同時也是大型醫療設備器材採購商的HLBS TECH PVT LIMITED在活動中積極了解多家團員產品，希望拓展自家產品線。

參與活動的醫院提及，經此次洽談與印度醫院K J Somaiya Medical College and Hospital取得鏈結，期待未來更多的跨國交流合作；專精運動復健產品的業者則受到印度高科技醫療設備進口商Bhagat andCo.的青睞，希望共同研商售後服務商業計畫。而台灣所研發智慧AI診斷系統的精準與獨特性也讓清奈當地知名醫院Lifeline Multispecialty Hospitals產生高度合作意向，後續商機可期。

貿協強調，台灣健康產業創新、科技化、性價比高的特色，在新南向市場相當具有潛力，今（2022）年除鎖定新南向國家外，亦將針對美國、日、韓及中東等目標市場加強推廣。一系列拓銷展團及活動線上節目，有興趣業者可上網（https://events.taiwantrade.com/2022healthevent ）查詢。