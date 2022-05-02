達易特精準健康智能全球發展 獲頒台灣百大品牌殊榮

台灣生醫龍頭達易特集團，為了從預防醫學的概念，尋求避免生病的解決方案，創辦人陳怡芳董事長表示，「若能在人的身體仍處於健康狀態的時候，就選擇正確的方法保護自己，正確的生活就是健康最好的保障。」

為此，達易特因應疫情需求全球佈局，創建智能化大健康服務，希望以最精準的科學方式照顧與守護眾人的健康，其成果展現卓越，入選2022台灣百大品牌，其中首創的「基因檢測暨智能健康管理平台系統」也同時獲得金舶獎入圍肯定，雙料入圍啟動精準大健康產業新動能，備受各界矚目，訂單快速湧進。

達易特智能化健康管理，以先天基因融合後天大數據專利，透過精準檢測、精準保健、精準照護，達到避免感染中、重症的風險。圖／達易特提供

無論是疫情清零還是與病毒共存，最關鍵還是在「預防勝於治療」，當人類成為病毒入侵後的宿主，人體基因將會決定病毒感染後疾病嚴重程度，故基因科技不僅能協助民眾精準掌握健康，透過精準檢測、精準保健、精準照護，達到避免感染中、重症的風險。

達易特以多年累積的基因大數據資料庫的基礎上，在台灣首創取得專利且兼具基因醫學與健康管理專業的報告書，並運用e化工具的重要性，開發了融合健康管家概念的一套App，並結合公司專利研發的穿戴裝置，可偵測包含心跳、血壓、血氧、計步、睡眠等數據並進行分析追蹤，隨時掌握生理數據等後天資料，再結合基因先天數據，透過兩者有效數據的整合，全面實現智能化健康管理服務，讓使用者擁有24 小時全年無休的健康管家。

打造健康智能館，串聯各產業，走向全世界，啟動健康上市化，邁向頂尖卓越。圖／達易特提供

在2022年的計劃中，達易特啟動公開發行上市櫃的計畫落實，準備集結更多國際資源，將創新發明一一落實到各角落。陳怡芳表示，「我們選定台灣國家科學園區地點，打造自有的智慧生物工廠，建構精準大數據中心、標準化基因服務與細胞標準廠等設施，預定作為未來十年拓展國際市場的重要基礎。」

展望未來的拓展策略，進一步前往美國、香港、北京、廣州、泰國、新加坡等地設立衛星服務中心，將精準大健康的專業照顧，以及台灣先進的智能健康、生技醫療等成果推展到全世界發光發亮。