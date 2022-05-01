搶攻健康零食風潮 美威鮭魚獨家進軍全家推「香檸奶油鮭魚棒」

近年來健康意識高漲，現代人運動風氣盛行，日本便利商店吹起健康系零食風潮，推出方便即食補充營養、不需餐盤及佐料的「TOFU BAR」、「CHICKEN BAR」，在全台疫情持續蔓延之際，不僅需要健康飲食提升保護力，被疫情受困的心靈也需要解饞小食療癒。

近期日本「BAR」潮也席捲來台，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，進軍便利商店冷藏品市場，即日起獨家於全台全家便利商店強勢推出健康初春輕食SALMON BAR－「美威香檸奶油鮭魚棒」，不但提升解饞解悶零食、運動輕食的產品價值，亦符合疫情當前訴求方便、快速又兼顧健康的飲食需求。

美威五星研發團隊嚴選鮭魚油脂最均勻的鮮嫩、肉質緊實有彈性部位，經拔刺去皮處理佐上鮮美食材、奶油檸檬醬汁清香入味，堅持簡練蒸煮烹調技法，鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材水分與營養，消費者只要微波20秒或隔水加熱或百搭加料、沾醬佐餐，隨時隨地可享受健康美味小零食。

微波20秒或隔水加熱或百搭加料、沾醬佐餐，隨時隨地即可享受健康美味的解饞樂趣。圖／美威鮭魚提供

隨著疫情不斷升溫，為避免民眾手接觸食物食用，「美威香檸奶油鮭魚棒」可為消費者提供安心享用的「防疫單手輕食」選擇，加熱後即食不沾手，且同時擁有Omega-3不飽和脂肪酸、蛋白質營養，健康無負擔的鮮嫩鮭魚棒佐上香檸奶油風味攻占便利商店通路，堪稱市場首見。該產品於全家每包定價52元，為響應新品上市，即日起至5/17祭出9折限時優惠，優惠價47元。

美威鮭魚自成立以來，秉持著從產地到餐桌，以「頂級選材、簡練烹調」的品牌經營理念，推出多樣化的鮭魚產品。「美威香檸奶油鮭魚棒」以棒狀產品符合疫情下方便即食、搭餐多樣化的飲食需求，並採用銷售至今已售出近4萬包的明星產品「美威精選鮭魚菲力－奶油檸檬口味」，內含的香檸奶油醬汁以蒸煮技術完美融合，每一口都吃得到大海的上乘鮮味，再以真空包裝降低滋菌，食安、美味一次搞定。

「美威香檸奶油鮭魚棒」新吃法，圖為鮭魚棒沙拉。圖／美威鮭魚提供

「美威香檸奶油鮭魚棒」顛覆消費者對「健身餐即是雞胸肉」的刻板印象，提供單純雞胸肉，更具有Omega-3不飽和脂肪酸的鮮嫩鮭魚棒。根據2019年美國國家衛生研究院針對19至60歲女性Omega-3建議攝取量標準計算，「美威香檸奶油鮭魚棒」滿足一日Omega-3建議攝取量36％，適當攝取優質油脂，能調整體質及促進新陳代謝；另根據2020年衛福部國民健康署報告顯示，針對19-60歲女性蛋白質建議攝取量計算，此次新品滿足一日所須蛋白質含量18％，有助於生長發育與肌肉生長。

疫情高峰之際，鮭魚是守護民眾健康的食物之一。臺北大學營養師李芷薇指出，疫情升溫則是考驗人體免疫力時刻。鮭魚有人體無法自行合成的Omega-3不飽和脂肪酸EPA和DHA，可以發揮抗氧化、抗發炎效益，且含有優質蛋白質，不僅是構成人體肌肉的主要成分，還能支持免疫系統正常運作，而其中的維生素D可使免疫系統運作順暢，有效抑制病毒、細菌感染，強化身體防禦機制。此外，鮭魚中的維生素B群則有助於維持能量正常代謝、幫助維持神經系統功能。

根據美國心臟學會（AHA）表示，一周建議最少吃兩次含有油脂與高Omega-3不飽和脂肪酸的魚類，例如鮭魚。在疫情延燒之際，除了做好日常防護措施，建議能多吃有效增強體力的鮭魚，好好提升免疫作戰力。

美威鮭魚期望新品「美威香檸奶油鮭魚棒」以健康、優質的五星美味，成為單身獨食、上班族、愛運動族群的健康系零食首選，想一飽口福日本便利商店潮流輕食，不必搭機出國即可在「全家」輕鬆入手。