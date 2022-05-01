瘦身合併塑身是未來減重新趨勢

5月1日在馬偕紀念醫院舉辦了一場重量級的減重趨勢研討會，邀請了國內多位專業減重的大師級醫師，一起探討目前的減重新趨勢。首先由馬偕紀念醫院副院長也是整型外科資深主治醫師董光義介紹了今天的講座專家，並主持了各專科領域的即席問答。

馬偕紀念醫院肥胖防治心副主任蔡明峰。圖／馬偕紀念醫院提供

負責此次活動的馬偕紀念醫院肥胖防治心副主任蔡明峰表示，國人肥胖比例日漸增加，依統計國人BMI大於24以上者占了35%，其中男性平均每2人1人，女性每3人1人，兒童每4人就有1人過重與肥胖，更已蟬聯多年亞洲”胖胖國”冠軍的寶座，因此除了藥物的介入外，目前國內已有許多成熟的手術治療，也可以幫助一些病態性的肥胖者，得到有效的治療成效。

馬偕紀念醫院肥胖防治中心何恭誠主任介紹內視鏡縮胃手術。圖／馬偕紀念醫院提供

何恭誠醫師也表示，目前馬偕院已引進了胃鏡胃內縫合縮胃手術，就是用內視鏡的技術，接做縮胃的縫合手術，就可達到降低食慾的效果，進而就可讓體重下降，其最大的優點就是不會有外科的傷口，而且也不用住院即可完成。

負責此項手術的馬偕紀念醫院胃腸內科資深主治醫師賴建翰表示，此項位境內縫合縮胃術，不但有效減少胃容積容量，更重要的也可以感善因胰島素抗耐性造成的代謝症候群，對於一些輕度病態性和者是一種很安全的減肥選項。而另外一位馬偕紀念醫院的整形外主治醫師黃雯琪，也發表了針對因過腹部肥胖後引起的腹部鬆弛的內視鏡處理範例，就是許多患者在減肥後會造成腹部肌鬆弛的外觀困惱，目前也可藉內視鏡，消除多餘的”贅肉，達到緊實的效果。

劉伯恩醫師提出了精準醫療在減肥醫學的重要性。圖／馬偕紀念醫院提供

肥胖症專科醫師劉伯恩也在此次的研討會中提出了「精準在肥胖治療的角色」之發展，就是肥胖是一種多樣性，多種病因之疾病，不能用單一的治療模式去處理所有的肥胖問題，特別是一些家族史的遗傳性肥胖，就需要做肥胖基因的檢測，而未來肥胖的處理，或許可以用疫苗式的注射，就可去除一些肥胖基因的致病機轉。

劉伯恩醫師也在會中提出「智慧醫療的減重模式」，藉著電子式智慧腰帶的穿戴，可以精準的提前提醒是否有超量或進食過快之問題，進而達到減少熱量之攝取。而肥胖的治療除了傳統的巨量熱量的控制外，也需要結合基礎醫學及營養學的介入，才能達到快樂減重，又不復胖的理想境界。