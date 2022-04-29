超高齡社會到來 佳樂美推廣「自立健康生活」

國內老年人口比例預估在 2025 年達到 20%，屆時每5人就有一人是65歲以上的長者，台灣將正式進入超高齡社會。令人意外的是，日本歷經十多年老年人口比例從 15% 逐漸達到 20%，而台灣則費時數年即達到 20%，在全球人口老化國家中名列前茅，老化進程超越其他國家。這意味著台灣為老化社會的準備比其他國家少很多年，進而延伸台灣獨特的老化社會問題。

人口老化帶來醫療和照護上極大的挑戰，長輩臥床、無法自理，不但影響生活的品質，也將加重年輕人的生活負擔，導致社會成本大增。因應人口老化，政府應正視並完善相關政策，讓無法自理的長輩得到妥善的照顧；對尚能自理的長輩，應給予正確的保健觀念，避免失能的發生；對於中壯年族群，則要加強宣導，維持良好的保健習慣，為未來超前部署。

「佳樂美健康事業」代理優質日本照護產品，包括：吞嚥照護、口腔照護、排泄照護、行動輔具、浴廁輔具及移具輔具等產品，其中以吞嚥照護為大宗。圖為 2021 年台北國際照顧科技應用展 The Cares Taipei。圖/佳樂美健康事業提供

臥床或失能的長輩多數咀嚼吞嚥功能退化、進食不順，普遍營養攝取不足，再加上無法充分運動，容易患上肌少症。肌少症會讓身體機能快速退化，大幅增加許多疾病的可能，例如骨折、心臟病、糖尿病等，使得失能風險大增，口腔衛生、進食咀嚼吞嚥因此成為失能照護基本且重要的一部分。

代理優質日本照護產品近四年的「佳樂美健康事業」總經理洪志豪表示：日本因高齡化得早，長照政策和服務做得較完善，十幾年前日本健保制度轉型時，即鼓勵長輩以口進食，若能不放置鼻胃管，就給予補助，以政府資源推動無管餵食，不但有利於改善健康狀況，也維護病患的尊嚴。台灣卻恰恰相反，健保補助放置鼻胃管，等於變相鼓勵以鼻胃管進食。鼻胃管餵食照護起來雖方便，但病人無法擁有好的生活品質，健康也因此每況愈下。

「佳樂美健康事業」原為奇美集團旗下佳美貿易之健康生活部，早於 2013 年看好長照及生技的發展趨勢即投入相關領域，以代理日本吞嚥照護產品為主。2018 年該部門獨立，成立佳樂美健康事業，並相繼引進日本口腔照護、排泄照護、行動輔具、浴廁輔具及移具輔具等產品。

洪志豪總經理指出，台灣平均壽命為 81.3 歲，其中臥床和失能，也就是所謂「不健康的餘命」長達8年多，這個數字會因平均壽命增加而變大。佳樂美致力於推廣「自立健康生活」，是源於日本的健康指標觀念，為高齡者提供「維持、強化、輔助」三大自立能力之協助，希望為延伸國人自立健康、縮短不健康餘命的大目標盡一份力。目前長照 2.0 只提供社區型服務的補助，事實上，台灣住宿型機構的長者蛋白質攝取嚴重不足，若未來政策可以提供特殊飲食的部分負擔，做為長照福利的延伸，對現況將有實質的幫助。

佳樂美擁有護理及營養背景的專業團隊，透過機構和醫院教學以銷售產品約占營收 50%。自新冠肺炎疫情開始發展電商，有數款浴用和廁用輔具於知名連鎖家具品牌電商平台可購得，而佳樂美自營電商也有不錯的成績。 除了日系產品的品質和功能相當具競爭力，在醫院和長照機構的教學量能充足，亦為該品牌之一大優勢，未來居家照護需求提高，也將添加更多的成長動能。