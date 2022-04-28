「我的餐盤」吃出免疫力 民生醫院守護您

國內疫情攀升，民眾心情焦慮，長久下來身心俱疲，免疫力下降進而影響身體健康、工作及生活。如何以健康均衡飲食吃出免疫力?高雄市立民生醫院營養室林玉惠主任建議，健康均衡飲食是維持免疫力的基礎，可依據衛福部「每日飲食指南」、「我的餐盤」，充分及多樣化攝取六大類食物及建議量，輕鬆吃出免疫力。

民生醫院營養室宣導「我的餐盤」衛教資訊。圖／民生醫院提供

民生醫院營養室林玉惠主任指出，與其擔心受怕，不如加強自身免疫力、養成良好生活作息、規律運動加上均衡完整的營養攝取，做為防疫最佳的利器。林主任並建議：每餐進食記得六大類食物均衡攝取，包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類、乳品類。重點要搭配「我的餐盤」六口訣，聰明選擇食物、掌握份量，營養滿分、免疫提昇。

民生醫院顏家祺院長關心民眾健康，他表示 ， 疫情嚴峻的現在，可利用簡單又輕鬆上手的「我的餐盤」健康均衡飲食原則維持最佳免疫力，有效戰勝病毒，共同守護您的健康。

「我的餐盤」六口訣：

一、每天早晚一杯奶：補充優質蛋白質與鈣質。

二、每餐水果拳頭大：每餐攝取一個拳頭大小的新鮮水果可獲取維生素、礦物質與膳食纖維、植化素，提升身體免疫力。

三、菜比水果多一點：蔬菜含多量植化素與膳食纖維，幫助正常代謝。每天至少1-2碗彩虹顏色的蔬菜，其中至少一種深綠色蔬菜。

四、飯跟蔬菜一樣多：一天至少一餐選擇未精製全穀雜糧類：糙米、五穀米、藜麥、麥片、地瓜、紅(綠)豆等，提供足夠醣類，維持身體所需。

五、豆魚蛋肉一掌心：每餐一掌心的份量，優先選擇順序為：豆類(黃豆、黑豆、毛豆及其製品)、魚類與海鮮、蛋類、肉類，可提供身體所需之優質蛋白質。

六、堅果種子一茶匙：建議每天固定一湯匙或是分配至3餐每餐一茶匙的堅果，補充好油脂與礦物質。