波森莓桔柿濃縮飲 後疫情時代日常保健新寵兒

近年來全球COVID-19的持續突變與延燒，莓果波森莓在國外已成為後疫情時代日常保健的新寵兒，「清潤‧波森莓桔柿濃縮飲」將透過日常生活的飲食，落實保健生活化的新主張。進入共存時代，是否為家人準備好配套措施，後疫情時代、流感、PM2.5空污無時無刻都在剝奪，自由自在呼吸的權力，除了隔離外，針對上部呼吸道系統的日常保健、提升抵禦防護，勢必成為共存時代最重要的議題與需求。

ENLIN恩霖實業總經理江明哲表示，參加經濟部工業局109年度「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之傳統產業創新研發」主題式研發補助計畫，成功結合東西方具滋潤訴求的天然食材，開發出多功能用途隨身包食品。

此外，特別請靜宜大學食品營養學系教授副校長王俊權，協助進行感官品評測試，文化美食資源規劃與研究中心主任教授陳貴凰，協助發展出多款應用食譜，並與凱勝運動行銷有限公司合作推廣。凱勝運動行銷執行長林揮凱指出，面對新聞報導台灣將有可能百萬人確診的隱憂，波森莓桔柿濃縮飲，是一款深得健康領域醫療團隊認可的好產品，使用上也非常方便，需要大力推廣並積極提昇保護力！

波森莓桔柿濃縮飲嚴選台灣金桔、柿霜以及西方超級莓果波森莓，透過獨家二階段發酵技術，成為可直接即飲、沖調飲品或淋醬的便利型隨身包，讓人人都能在生活飲食中培養自我保護力，養生保健日常化。