佑全藥師林帛縉 教導正確提升免疫力方法

近日國內疫情確診數逐日攀升，醫師建議除了作好防疫措施，更重要的是要提升身體免疫力方可治本。正確攝取優質蛋白、增加運動強度、睡覺品質良好與保持腸道健康，即能減少病毒攻擊身體，並可提升免疫力。

佑全保健藥妝藥師林帛縉表示，提升自身免疫力固然重要，但當免疫力太強，反過來攻擊自身正常細胞組織，除了會引起過敏、嘴破，還可能引發自體免疫疾病傷害；但若免疫力下降時，會出現疲倦、傷口修復力不佳、腹瀉及感染現象。因此有時會被醫師誤診為腸道感染而使用抗生素治療，治療過程中無法判別好菌與壞菌，因此康復後反而產生好菌不足窘況。

如何正確提升免疫力的方法，讓生活更有品質，則須從飲食、腸道健康、運動及睡眠作起。心血管疾病及肥胖患者常擔心攝取過多油脂而降低攝取量，反而導致蛋白質攝取不足。蛋白質能分解且轉換成胺基酸，可透過食物來攝取，還有睡眠、疲倦、肌肉、骨骼、代謝等皆與胺基酸息息相關。

運動強度也是重要關鍵，當運動強度不足，導致過剩油脂未被代謝而堆積在脂肪，心肺功能下降血氧不足產生疲倦，因此衛福部國民健康署建議民眾，每周須運動3次，每次至少20分鐘，心跳超過最高心律的60％，稍微流汗並有點喘，才合乎運動標準。

另外，睡眠品質好能讓大腦充分休息、紓解壓力及緊張的情緒，提高工作效率及增加專注力。因此睡前盡量避免使用3C產品或閱讀有興趣書籍，下午即應避免食用含有咖啡因的食物或飲料，若失眠時，可以下床走動，調整好心情再睡覺。

林帛縉強調，應攝取適量胺基酸、礦物質、維生素、不飽和脂肪酸、有機硒等成分食物，若無法從食物完整補充，也要挑選易吸收且有國際認證的優質植物性營養輔助品，方能享受樂活人生。