郭守仁結合醫界學界及產業界共同抗疫守護台灣

台灣目前正面臨最嚴峻的covid病毒肆虐，每天都有好幾千人染疫確診，而為了整合各界精英的專業，前彰化基督教醫院總院長郭守仁，日前召集了國內頂尖的專業精英，舉辦了一場產官學及醫界的盛大高峰聯合研討會。

郭守仁院長號召產官學界共同抗疫守護台灣。圖／業者提供

當天GSHA(全球華人智慧健康產業發展協會)榮譽理事長郭守仁表示，台灣在傳統醫學方面，無論是急症或慢性疾病的防治，已具國際前段班的水準，但對於目前covid病毒的防治，仍有待加強的空間，而因為台灣已具備深邃的專業醫療基礎，如能再整合相關的產業及學界，特別是智慧醫療這領域，就一定可以繼健保之後，再創世界牛耳之佳績。

劉伯恩理事長呼籲擴大抗疫領域，同島一命守護台灣。圖／業者提供

當天受邀出席盛會的台灣長照醫學會理事長劉伯恩亦表示，covid病毒疫情的防治，已完全不是一般常規醫療可控制，其突變之快，感染力之強，也讓許多國際公衛專家感到意外，但在經過這兩年多來的基礎及臨床研究後，發現一定要擴大醫療的層面及領域，將許多相關的產業，如智能醫療、電子工程、環境工程、營養醫學甚至心理學等領域，有效的整合及配搭，才能有效的防治疫情的肆虐。

當天參與盛會的前中山醫學大學校友總會會長林佳憓也表示，為了能提早快速找出染疫確診者，一定要用智能醫療的策略擴大篩檢量能，讓確診者能及時的發現，並迅速的匡列有高風險的族群，做進一步的篩檢程序。

當天參與盛會的學者包括了台北醫學大學管理學院院長郭乃文教授，全球華人智慧健康產業發展協會理事王柏勛，中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會副理事長陳堯濱等學者專家，都提出了相當先進且實用的臨床實務經驗，希望在同島一心的努力下，有效的消除病毒的肆虐，且能快快的恢復健康平安的正常生活。