愛之味助魔咕飲康普茶雙認證 健康飲品新里程

2019年由愛之味食品生技集團攜手魔咕飲國際生技，推出台灣市場第一瓶、也是唯一常溫保存、活菌活酵的康普茶。經典原味上市不但立即獲得2019年「世界食品品質金牌獎」與「歐盟A.A.無添加三星認證」殊榮，氣泡滑順口感，更廣受消費群喜愛。即將來臨的母親節，魔咕飲國際也特別推出組合特惠，原味六入加鳳梨新品六入只要1200元（原價1354元）。

康普茶又稱為「不朽茶」，多年來在歐美一直是超市的熱賣飲品，更受重視養生與健康的歐美政商名流與明星大腕推崇。看好這股趨勢，愛之味食品生技集團與魔咕飲國際生技今年再度攜手合作推出新品口味「Kulu Drink鳳梨康普茶」。台灣是全球最佳的鳳梨產區，除了為本土農業盡一份心力外，台灣金鑽鳳梨的香酸甜可口、高營養價值也是作為新品原料的主要考慮因素。本次鳳梨康普茶再次由ISO 17025國家級實驗室愛之味中央健康科學研究院數十位國際研發團隊領銜，經過長達2年配方測試、24次試車、檢驗、調整，以專業技轉與獨家工法，耗資千萬共同研發出新一代健康機能飲料。

近年消費對健康、美麗、樂活、養生等飲食趨勢與生活時尚的追求，飲料早已不再滿足於單純的解渴飲用，而必須給民眾不斷求新求變的飲用需求與全新飲後體驗。魔咕飲國際生技研發總監王宇芬堅持以嚴選茶葉萃湯與優勢菌種（酵母菌，醋酸菌和乳酸菌），經過獨家多段式天然發酵製程，綿密的氣泡搭配濃郁的紅茶香氛勾勒出鳳梨香醇酸甜的滑順口感，不僅風味絕佳，更加強「活菌」與「活酵」的優點。Kulu Drink® 鳳梨康普茶每瓶含有相當於262克洋蔥氧自由基吸收能力ORAC(約164萬Sod-like抗氧化活性酵素)，也相當於93顆蘋果的益生質、119顆桑椹的類黃酮、40顆百香果的總多酚。添加益生質之王木寡糖，益生菌利用率高出數倍，讓您輕鬆養好菌。網址：https://www.kuludrink.com/。