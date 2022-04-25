有勁基因進駐汐止遠雄U-Town 基因檢測技術備受肯定

有勁基因進駐汐止科學園區遠雄U-Town商業科技大樓，21日舉辦開幕儀式，英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)亦蒞臨揭幕剪綵，會後該公司並為參與的來賓們進行實驗室導覽。

有勁基因創業長詹佳翰博士（左起）、英國在台辦事處代表 John Dennis與台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙共同剪綵。圖／有勁基因提供

有勁基因台灣分公司的實驗室已成助取得 ISO 17025 及實驗室生物安全第二等級等認證，並於U-Town成立分子生物卓越中心，配備最先進的儀器設備與技術，除了提升企業營運動能外，還可提供客戶更優質教育訓練環境，期望加強拓展有勁基因與國內產業界、學術研究機構及醫療院所的合作關係。

近年來，有勁基因將 Lightbench®從英國總部引進台灣，可用來進行核酸片段篩選的自動化高通量凝膠電泳平台，搭配具定量和富集胎兒游離DNA含量比例功能的Yourgene® QS250儀器，英國與台灣合力研發 SageTM QS 32plex，一舉將 NIPT的解決方案優化升級。

有勁基因表示，積極與實驗室及臨床醫生合作，並採用最先進的檢測儀器去協助且提升病患的診斷、治療及預防成效。如與孕婦及婦產科醫師一起透過產前篩檢瞭解新生兒的基因健康情況，或與癌症研究人員合作檢測腫瘤突變，探討如何從病人血液或檢體樣本中取得最純化的DNA。因此從基因體醫學中能獲得的知識和應用面，其深度與廣度不可思議。有勁基因能在這個基因體革命時代參與其中並做出卓越貢獻，實感榮幸。

參與茶會貴賓們參觀有勁基因實驗室。圖／有勁基因提供

有勁基因未來的願景是持續開發基因體醫學相關產品與服務，所擁有的基因檢測技術、專業知識和技能能在學術研究或臨床醫學等各種不同應用領域中皆可發揮長才，期望能造福人類健康。有勁基因官網：https://www.yourgene-health.com/