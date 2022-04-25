精準醫療成趨勢 安克生醫AI智慧醫材健診發威　

現代醫學追求精準醫療及預防醫學，使得醫師與民眾對「人工智慧AI」的輔助分析，接受度越來越高。安克生醫（4188）為全球超音波AI領域領頭羊，旗下甲狀腺超音波AI智慧醫材，已進入多家醫學中心之健檢單位，輔助醫師做出精準判讀，並協助提早篩出更多需注意的結節患者，獲得良好反饋。

安克生醫甲狀腺超音波AI智慧醫材，守護民眾甲狀腺健康。圖／安克生醫提供

甲狀腺癌持續多年位列我國十大癌症，當中又以女性居多，高居第四大癌症，不得輕忽。我國約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60％，由於多數的結節難以觸摸到，且通常並無症狀，導致多數人都是在健檢時才會發現。

發現結節後，醫師會評估良惡性風險，有惡性疑慮會進行細針抽吸。彰濱秀傳新陳代謝科蕭立偉主治醫師指，惡性機率雖低，卻有「偵測不易」的情形，除非剛好抽到癌細胞群，才可能發現確診。現行超音波灰階影像解析度可達4096階，透過主機螢幕顯示僅256階，而人眼對灰階的敏感度更只有32階，透過甲狀腺超音波AI輔助偵測，有助於協助醫師突破人眼極限，提升甲狀腺結節判讀的一致性。

台大醫院內科部暨健康管理中心林志弘主治醫師表示，AI是臨床上良好的協助工具，有助於醫師提升判讀穩定性、協助病情解釋、降低穿刺所帶來的風險，臨床觀察，AI輔助適用於：1.不適合接受穿刺者，像是結節長在較危險區域，或凝血狀況不佳者；2.曾接受過穿刺但經驗不佳；3.較急於之了解自身病情者。

安克生醫李伊俐總經理表示，AI輔助偵測智慧醫材能提供客觀且一致性的分析報告，作為輔助醫師的第二決策意見，並有利於結節的後續追蹤，即時產出的彩色視覺化報告，也成為醫病間良好溝通工具；該項醫材上市至今，其成果已獲得30多篇國際期刊發表，進入包括台大、彰基、彰濱秀傳、聯安等多家健檢中心，透過精準診斷，達到及早發現、及早治療，有效守護民眾甲狀腺健康。