高齡社會新興保健 抗老逆齡就靠它 NMN成熱門話題

台灣過去十多年來因生育率持續下降，導致人口老化速度比其他國家快得多，根據國家發展委員會的統計資料，台灣已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會。現代人即使年歲增長，也希望能保有年輕的外表與體力，男性在乎精神及維持活力，女性更是追求永保青春美麗的容貌，抗老逆齡的觀念逐漸普及，刺激年輕因子喚醒青春活力也成為政商名流間爭相討論的熱門話題之一。

NMN全名為菸鹼醯胺單核苷酸 (Nicotinamide Mononucleotide) ，近年被視為抗老化的新興保健成分．在動物實驗中發現其成分與細胞老化、代謝有關，根據報導國內外已有多位知名企業家、商界大佬爭相服用與投資，看來現代人想要逆轉歲月的痕跡讓自己看起來更年輕，甚至像秦始皇當年追求所謂的「長生不老」絕對不是夢。

小孩子及年輕人總是充滿精力及活力，因為他們體內的NAD+濃度是足夠的，NAD+存在身體每個細胞中用於代謝反應、建構新的細胞、抵抗自由基的作用，經研究證實，隨著年齡增長到25歲以後，人體內的NAD+水平就會迅速下降，身體的各種生理機能就開始走向衰老。人體可以透過攝取NMN的前驅物－菸鹼醯胺，搭配核糖結合菸鹼素的協同作用，讓身體快速提高NAD+的濃度，NAD+大量存在於粒線體中，可以協助粒線體製造ATP，會在需要能量的部位釋放能量，讓身體持續有體力及元氣。ATP就像是身體的能量貨幣，維持年輕的秘訣。

NMN屬於菸鹼醯胺的衍生物，可以靠人體自行製造之外，同時天然存在於食物之中，例如：酪梨、花椰菜、毛豆、高麗菜、小黃瓜和番茄等，有學者認為藉由長期攝取富含NMN的蔬果也能夠產生累積抗老的效果，但食物中的NMN含量有限，人體所需無法全數從食物中取得，必須由保健品來補充才能提供身體足夠的NAD+，讓我們回到年輕時充滿能量的狀態。此外，人體適量補充黃精能滋補強身、增強體力。綜合莓果多酚可以保護肌膚避免紫外線破壞，全方位護顏維持肌齡，宛如回到年輕時充滿能量的狀態。綜合蔬果酵素粉，含有豐富SOD青春酵素，可以對抗自由基，讓NAD+增加轉化效益。