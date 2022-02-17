無創海芙治療中心開幕 提供子宮肌瘤治療新選擇

子宮肌瘤是女性常見的疾病，臨床上有子宮異常出血、經血過多導致貧血，或是因壓迫產生下腹痛、不孕、流產等情況。以往治療都使用侵入性手術方式，無論傳統開腹或微創腹腔鏡手術，都會出現傷口恢復期的疼痛並有麻醉風險存在。童綜合醫院深知女性的需求，為求治療上舒適無疼痛、無傷口美觀等，特別引進了最新型的仰臥式海芙刀，成立無創海芙治療中心，並於今日(2/17)舉辦開幕活動，由專業醫療團隊提供優質服務，讓民眾有更多治療選擇。

29歲陳小姐多年前深受子宮肌瘤的困擾，曾接受過微創腹腔鏡手術但感到傷口疼痛不適，近期子宮肌瘤又復發到20公分左右，不僅有便秘情況，且徒手就可摸到腹部明顯硬塊，因有懷孕需求所以希望避免子宮動刀風險。知道童綜合醫院引進無傷口治療的海芙刀後，立即選擇海芙刀來治療，不僅術後不用再因傷口疼痛及可能沾黏感到不適，海芙刀治療後恢復相當快速，隔天一早即出院返家，術後回診追蹤都無不適感，腹部硬塊明顯變軟，便秘狀況改善很多。

29歲陳小姐子宮肌瘤治療前血流豐富，當天治療後已無血流且有明顯灰色區塊表示肌瘤已死 。 圖／業主提供

50歲吳女士罹患子宮肌瘤9公分左右，輕微便秘，腹部明顯凸出，用手就能摸到硬硬的肌瘤，海芙刀治療後當下完全無不適感，回到病房後即可下床走動及進食，治療當天傍晚就出院回家休息，一週後回診也完全無不適感，迄今術後一個月MRI追蹤，發現已開始縮小，超音波影像也明顯變小。

婦產部劉錦成主任表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每四人就有一人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，但仍需即早發現即早治療。子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，由於子宮靠近膀胱與直腸，當子宮肌瘤越來越大，壓迫膀胱，會造成頻尿，甚至用力會造成漏尿；壓迫到神經，就容易腰痠背痛，怎麼動都不舒服；壓迫到直腸，就可能會引起便秘。另外經血量大與血塊多都是子宮肌瘤的典型症狀，若經血量突然增加且有大量血塊，甚至經期持續了10天以上，就應盡早就醫治療，避免貧血的發生與惡化。

劉錦成主任指出，子宮肌瘤的傳統治療方式需要開腹或微創腹腔鏡來切除。開腹手術需要麻醉且傷口較大，恢復期較長，多建議術後半年再備孕，避免子宮破裂風險，未來通常只能選擇剖腹生產，且傳統手術也可能出現沾黏併發症，除嚴重疼痛，還可能因為血流不順導致器官壞死。微創腹腔鏡也侵入性手術而會產生傷口，還是會有疼痛感。

童綜合醫院婦產部醫療團隊於「無創海芙治療中心」前合影。圖／王妙琴

童綜合醫院設立「無創海芙治療中心」，使用仰臥式海芙刀是以超音波作為能量源，轉換為熱能，從體外發射高強度超音波，聚焦能量精準鎖定病灶，形成一個高溫治療點，進而讓肌瘤處凝固性壞死，最後被身體正常組織吸收，達到治癒的目的。海芙刀治療不需要全身麻醉，腹部及子宮完全不會有傷口，不需擔心傳統手術術後沾黏及傷口感染發炎問題，術後隔日即可出院，快速恢復正常生活；不需在子宮動刀，完全不影響子宮生育功能，未來生產也不需剖腹。不同於以往俯臥式的海扶刀，仰臥式海芙刀，讓患者以平躺的方式接受治療，更加舒適無負擔。患者只要術後配合藥物治療與調整作息、健康的生活，就能減少子宮肌瘤與子宮腺肌症的復發機率。

童敏哲總院長表示，童綜合醫院關心每位女性健康，除了專業醫療團隊提供完善的照護外，更不斷引進尖端的新型設備，提供無痛舒適的治療，希望讓想要生育的婦女都無後顧之憂地接受治療。