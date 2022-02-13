異軍互動娛樂攜手PEACE 打造「Walking for Rice」健康軟體

台灣異軍互動娛樂日前宣布，攜手國際組織PEACE共同開發「Walking for Rice」(走咪)健康應用軟體，日前於馬來西亞吉隆坡正式登場，受到各界關注。

聯合國生態系統恢復10年計畫執行者－政策與經濟關懷地球聯盟PEACE於1/29邀請全球各大洲重量級人士與會，正式對全球啟動由台灣異軍互動娛樂創新研發設計的「Walking for Rice」(走咪)手機軟體應用服務 。 為落實聯合國永續發展目標，並證明遊戲化應用程式可結合人體健康、環境保護、節能減碳與回饋社會、珍惜地球資源，讓國際看到台灣的軟實力，並展現進軍國際的企圖心。

異軍互動娛樂總經理宋世傑表示，歷經逾6個月展開密集式跨國討論與全球發布行銷溝通會議，成功獲得國際組織—政策與經濟地球聯盟 (Policy & Economic Alliance Caring of Earth, PEACE ）力挺，與《聯合國生系統恢復10年計畫》、《非洲開發銀行》、《非洲聯盟》等國際組織支持與推動，且吸引全球各大非營利組織共同響應。未來各國際組織將致力將《走咪》推向國際，預估將超過1億人次使用。

異軍互動娛樂與3位台灣義工共同設計，顛覆台灣在數位國土發展侷限性，以台灣為核心技術與服務平台，成功打造出無國界限制的終極健康結合聯合國永續發展的程式應用軟體「走咪」。

因應疫情肆虐全球且造成龐大經濟壓力，「走咪」的孕育與誕生，除了提供走路遊戲化軟體應用服務，還能積極正面來幫助個人或社群好友長期健康。該產品並非單純的走路計步器，而是可結合人體健康，在手機APP上提醒民眾步行需要多少速度才是最健康的，且能達成何種健康成效，同時又可捐米糧救助人們，真正以個人微薄力量實現全球聯手的理想，達成Taiwan Can Help的美好願景。

「健康即財富」宋世傑指出，自己健康富足的同時，也能讓世界看見台灣軟體開發設計的堅強實力，同時讓異軍互動娛樂能立足台灣、放眼國際市場。