高齡長輩足厲害！iNO 太空人律動機 P600上市

針對高齡長者設計的家用運動器材 ─「全身垂直律動機」，多年前即在歐美走夯，惟高昂的技術成本與售價，成為國內無法深入市場主要障礙。為此，iNO太空人律動機耗資千萬、歷經五年研發，在效能與成本中取得完美平衡下，終於在台上市，提供市面上律動頻率最舒適、模式選擇最廣泛以及價格最合理的全身垂直律動機。

為降低銀髮族的運動門檻，iNO 太空人律動機以模擬跳繩運動模式，讓律動成為「零副作用的運動」，打造出史上最小也最佳的運動器材！站上去，在家就能運動！透過全身垂直律動機，可以在15分鐘內，每分鐘上下跳動600次，激活身體的每一部分，獲得相當於1小時高效運動成果。

iNO太空人律動機降低銀髮族運動門檻，從而提升家中長輩健康。圖／業者提供

全新「iNO太空人律動機」不只在各國取得多項專利，其外觀、內部零件，甚至是馬達都選擇重新客製化開模，光在硬體模具上便耗資千萬。此外國際更是通過CE FCC等多國認證，提供最大安全保障。

除此，iNO 太空人律動機的迷你體積，加上14.5公分的友善高度，讓銀髮族能輕鬆抬腳放置，照護健康！而「7 種固定運動頻率、3 種貼心智能模式，以及10種運動保健模式」，全面解決不同族群困擾，如上班族的肩頸放鬆及工作減壓、學生運動後的恢復舒緩、父母睡前的助眠舒壓，都能輕鬆獲得優化。

iNO太空人律動機可以解決全家人運動需求。圖／業者提供

iNO太空人律動機不僅同時擁有運動筆記、早安健康 — 兩大運動健康社群平台的專業背書；更獲得《做工的人》原著作家林立青指定推薦，希望能就此消彌運動的「年齡及空間限制」，讓全家不用出門、就能養成規律運動的健康好習慣。

iNO 太空人律動機定價$ 24,000，將於15 日於嘖嘖募資平台上架，早鳥優惠 $ 15,800，加贈全台唯一的「律動機專屬課程」（市值$7990）。 https://lihi1.com/Dou9y