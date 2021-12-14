永信藥品新一代抗黴菌感染藥品 再度榮獲「製造技術類」銅質獎殊榮

由衛生福利部食品藥物管理署、經濟部工業局共同主辦的「藥物科技研究發展獎」，在國家生技研究園區舉行頒獎典禮。今年有 48件申請，有13件獲得殊榮，充分展現出臺灣醫藥生技領域豐沛的科技研發量能。

衛福部食藥署副署長陳惠芳（左起)、永信藥品李芳裕董事長、衛福部食藥署署長吳秀梅、永信藥品李玲津副董事長兼總經理於頒獎後合影。圖／永信藥品提供

頒獎典禮中，衛福部食藥署署長吳秀梅說，經歷新冠疫情，全世界都見證了生技醫藥對於維繫社會健康的重要性，且與人們生活息息相關;從產品研發到走向商業化，衛福部都期盼能全力協助業者發展，持續與業界一起努力。

衛福部部長陳時中也表示，從《醫療器材管理法》到「再生醫療三法」的推動，台灣對生醫的法規環境已逐漸成熟;而未來透過科技部研發補助、經濟部協助產業發展，和衛福部的專業支持，希望讓台灣成為亞太生醫的研發重鎮。

今年在眾多藥品激烈競爭中，永信藥品再度榮獲「製造技術類」銅質獎的肯定!有鑑於現今感染疾病日益複雜，永信藥品依舊努力不懈，全力聚焦發展重症感染藥物，本次獲獎藥品為新一代抗黴菌感染藥品，治療侵入性念珠菌所引起的全身性感染。製程中運用菌種醱酵、酵素轉化後產出純度 99% 的中間體，經半合成純化，最終生產成凍晶注射劑,進入門檻高，獲此殊榮當之無愧。