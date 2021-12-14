農糧署輔導轉型 翻轉國產米糧品牌形象

品牌形象輔導計畫 業者經營及推展有成 強化品牌競爭力

農糧署為鼓勵我國米糧業者建立品牌、加值米糧產品價值以及提升我國市場能見度。輔導11家國產米糧業者打造全新品牌形象，融合地方特色及設計美學。並於110年12月13日舉辦成果發展會，展現國產米糧業者共 90項包裝食米及米食製品包裝設計，外型亮眼吸睛，送禮自用兩相宜，且兼具健康、美味及便利性，符合現代人對新興米食的需求，成功翻轉國人對國產米食包裝想法傳統且落伍的想法。

農糧署胡忠一署長（圖右）與業者交流，期許業者再創通路銷售佳績。圖／業者提供

會中農糧署胡忠一署長指出，農糧署長期以來為了提升國內稻米產業的內外銷競爭力，由生產面、加工面及消費面三方面積極規劃。生產面的部分，透過輔導建置稻米產銷契作集團產區、建立稻米生產安全管理體系計畫及導入產銷履歷驗證制度，由生產端能強化栽培管理，生產安全、安心、可溯源的稻米。加工面的部分，透過研究開發、製程改善及競賽話題，鼓勵加工業者使用稻米生產加工產品。在通路端，透過參加國內各式大型展會拓展產品的能見度及銷售通路。在業者不斷推出好的米糧產品的情況下，自109年起透過本計畫協助我國米糧業者提升企業品牌形象、改善包裝設計、鏈結通路市場 以及行銷產品價值，針對包裝食米及米食製品業者規劃了品牌行銷教育訓練及包裝形象改造等一系列輔導，建立業者品牌知能、增加米糧產品於市場的吸晴度，讓消費者關注及購買。

本年度農糧署輔導11家業者，共90項產品進行包裝形象優化的工作，這些產品的品牌形象與包裝設計在經過專業設計公司的協助下，結合地區特色及設計美學，呈現多樣風貌，更提升價值感，透過政府的資源加上業者的努力，這些產品在不同通路銷售，所有產品的銷售據點加起來多達2,700處，今年的銷售總額超過新臺幣3.1億元，國產稻米的使用量超過350萬公斤，而除了原有的消費客層外，也獲得更多年輕族群的喜愛，共用促進稻米產業升級及銷售普及。

成果發表會展示國產米食品牌力，促進通路交流。圖／業者提供

品牌創新策略 展現活力生機

受輔導業者透過建立新品牌策略，重新定位產品價值，以吸引消費者目光。例如壽米屋推出「二林之光」形塑在地品牌將科技智耕結合地方創生，打造彰化二林小鎮形象；基隆在地名店泉利米香突破傳統米香風格，搭配基隆各地風情推出推出「米雪兒」，廣受年輕人喜愛；南投縣草屯鎮農會重塑「合歡米」品牌識別形象，透過新的包裝設計，串起與消費者更緊密的連結；臺東縣池上鄉農會得獎結合冠軍農友推出「臺灣冠軍米職人」精品伴手禮，強化產品信賴感，成功翻轉傳統形象，注入活力新特色；雲林東遠碾米廠推出新款「小時候米果系列」，使用產銷履歷稻米製作並有清真產品認證，保證品質管控；花東製米「天生好米」，透過本計畫輔導及通拓銷在包裝米市場佔有率不斷攀升，今年已躍升為東部米第一名。

部分業者經品牌改造後，透過異業聯名合作，拓展消費契機，例如統百食品臺灣米迷你夾心餅系列獲選為高鐵商務指定供應點心；喜生食品「米漢堡」目前獲選為供應德系龍頭車商之VIP餐點；泉利米香今年度更與沃畝社會企業聯名合作推出黑熊釀醬油米香，讓品牌能見度拓大，同時創造新通路商機。

在輔導業者啟動品牌化工作後，業者透過產品不斷創造新價值，板田實業因應年輕族群消費需求，推出小包裝新產品，以微波即食訴求，搭配獨特醬料，讓蘿蔔糕變身成為一道便利的餐桌料理；「源順食品」推出DIY鬆餅及餅乾預拌粉大獲好評後，今年度更是升級推出手作純米餅乾，提供消費者便利又美味米糧零嘴。

業者透過將食米包裝文創化、精品化，賦予其全新形象與市場優勢。圖／業者提供

全新米包 EATMI打造新米食文化

為使稻米在主食定位外，有不一樣的呈現，農糧署輔導鼎遠記食品於消費市場推出100%以國產米穀粉製成，沒有添加麵粉及小麥麵筋，不含雞蛋與牛奶，不使用防腐劑的米包，單片包裝提升便利性，經烤箱、烤麵包機或氣炸鍋覆熱即可食用，100%米穀粉製成的米包，外表酥脆口感升級，保水性佳好入口，熱量比傳統吐司減少30%，除透過網路訂購外，也與雲端廚房just kitchen合作推出聯名餐點外送，未來將積極洽商將米包供應至速食連鎖餐廳，提供消費者多元選擇，打造新米食文化，為臺灣米打造多面向的舞臺。

品牌升級打造競爭力 共同帶動通路普及化

農糧署表示，包裝食米及米食製品業者多為中小型企業，導入品牌形象輔導及包裝設計改善，可為產業注入新活力與競爭力，受輔導的業者也需積極拓展通路，並達到通路數年成長率提升10%以上目標，才能享有品牌教育訓練、包裝形象設計媒合及獎勵金等資源，由政府與業者共同努力，帶動產業升級及普及化，歡迎消費者多加選購，以行動力挺國產稻米及米食製品，讓臺灣米食文化在傳統與創新兼具條件下代代傳承，稻米產業永續發展。