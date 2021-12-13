吸塵器概念 打造治療腎結石新利器

新竹市1名26歲孕婦，在懷孕27周產檢中發現腎結石，雖有腰痠腹痛，但因擔心傳統「體外震波碎石手術」傷及胎兒及孕期麻醉風險，經主治醫生評估，選擇在分娩2個月後，採用「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」，該療法更可為妊娠中的婦女保護胎兒安全及避免輻射照射，為腎結石患者提供一治療新選擇。

孕婦腎結石 宜多喝水、接受「保守治療」

收治個案的中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師羅敏誠指出，腎結石就是腎臟排泄功能異常，引起廢物堆積導致的結石性疾病，孕婦患上腎結石對自己和孩子都是巨大傷害。罹患腎結石的孕婦，應多喝水促進尿液排泄，治療方面大都選擇「保守治療」，因孕婦在妊娠期間，無法通過手術或其它方式取出結石，使用非固醇類止痛藥時，仍須謹慎評估。

吸塵器概念–專利吸石清雷射

羅敏誠醫師指出，臨床統計，全臺腎結石患者1年有7萬人。一般結石的積極治療有3種方式，其中「體外震波碎石術」不利於巨大結石及身體不適合承受傳統手術風險的病人；「經皮腎臟取石術」創傷性大、痛且有大量出血風險，僅於治療巨大結石，而「軟式輸尿管內視鏡碎石術」，被公認是治療泌尿道結石的未來趨勢。臨床上，用可彎曲之軟式輸尿管內視鏡經尿道自然孔進入，搭配高功率雷射進到腎臟把石頭擊碎、取出，無傷口、結石廓清率佳。

羅敏誠醫師進一步強調，新式吸石清專利負壓導管又比傳統軟式輸尿管內視鏡手術更安全，目前國內腎結石治療新趨勢為「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」進化版，使用大約1公尺的軟鏡，從尿道進入施打雷射來打碎石頭，軟式輸尿管鏡深入腎臟後可以自由彎曲角度，因此可以很快找到結石打碎，再搭配「吸石清專利導管」，以吸塵器概念，將打碎的碎石粉末及水吸出，有效降低腔內壓力及熱傷害，提高病患安全，並降低術後發生感染機率。

預防腎結石：常喝水掌握5原則

羅敏誠醫師強調，腎結石發作起來通常有劇烈腰痛、血尿、解尿困難等症狀，甚至一直嘔吐、發燒，沒有及時治療恐引發敗血症。保養之道首先應「常喝水」，並非1次性補充很多水份，而是增加喝水頻率，而腎結石患者每日應喝2000c.c.水份。最後提醒民眾，腎結石容易發生在有糖尿病、痛風、肥胖、代謝症候群的患者身上，這些患者如因腎結石造成疼痛，經治療恢復後，應積極控制血糖、尿酸、體重，遵守多喝水、少鹽、少肉、少攝取高草酸食物、多補鈣5大原則。