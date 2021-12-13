國璽幹細胞結盟5家診所 通過醫策會細胞治療認證

取證率100％，喜迎幹細胞醫美龐大商機

國璽幹細胞攜手5家診所，悉數取得醫策會細胞治療資格認證 ，取證率100%，俟明年核准取證後，將發揮母雞帶小雞的縱效，擴大幹細胞醫美龐大商機。根據醫策會網站公告，此番搶頭香，申請從事細胞治療的診所，經醫策會實地查核後，共有8家診所取得資格認證，其中，國璽幹細胞結盟的5家診所全部過關，取證率100％，未來在細胞治療領域，可望是一匹黑馬。

國璽行政總經理邱淳芬指出，該公司繼與花蓮慈濟醫院合作，以自體脂肪間質幹細胞治療皮下及軟組織缺損特管辦法後，今再與5間整外及皮膚科診所，偕同取得診所細胞治療品質認證，後續將依相關作業程序運作，若一切順利，明年上半年可望正式取得核准證照。邱淳芬表示，國內醫美、整外及皮膚科診所破千家，本次認證僅8間診所榮獲高品質肯定，其中5間診所皆與國璽幹細胞一同合作，包含iSkin尚行美、何鈞軒皮膚科、高雄麗晶診所及黃柏翰皮膚科等，遍及台北、新竹、高雄。

邱淳芬指出，醫策會為確保細胞治療於診所仍有高水準的醫療高品質，以細胞治療品質認證來檢視欲執行細胞治療之診所。國璽藉著優秀的臨床表現及獨創細胞治療品質認證之輔導機制，以準PIC/S GMP細胞製劑藥廠規格的精神，協助診所建立客製化品質系統，一路協同認證過程，藉由此合作模式，讓與國璽幹細胞合作的診所通過率100%，且達醫策會要求細胞治療的高品質。

邱淳芬說，預計明年將有更多醫美、整外及皮膚科診所陸續加入，讓更多民眾獲得更便利及優良的醫療服務，進而擴大幹細胞醫美這塊龐大商機。