僑委會力推越南僑胞國際醫療整合服務

童振源：帶領臺灣國際醫療服務前進越南、走向世界

為推展臺灣優質醫療，讓海外僑胞體驗臺灣醫療實力，僑務委員會與衛生福利部、駐越南代表處及財團法人臺灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(簡稱MET基金會)等共同合作，首度創舉促成「越南僑胞國際醫療整合服務方案」，以擴大越南國際醫療服務僑胞的效益，並於12月10日舉行啟動儀式，讓臺灣優質的國際醫療服務前進越南。

僑委會委員長童振源指出，臺灣醫療服務具有高品質、高科技及相對合理價格等優勢，在國際上備受肯定，在各項評鑑報告中都獲得第一名，一直是國人和海外僑胞的驕傲。童振源表示，海外臺商經商多年，「臺商事業有成，他們的健康更是僑委會關心的部分」。因此今日啟動的「越南僑胞國際醫療整合服務方案」主要有三個目標，第一，照顧海外僑胞的健康；第二，透過海外僑胞共同協助推廣，將臺灣的國際醫療服務快速地推廣到全世界；第三，幫助臺灣推動外交工作、走向國際。

僑委會委員長童振源希望未來能推廣臺灣優質醫療產業站上國際舞台。圖/謝易晏

童振源感謝衛福部、駐越南代表處、眾多醫療產業以及臺商的支持和協助，讓「越南僑胞國際醫療整合服務方案」能順利啟動。在僑委會、衛福部、MET基金會與國泰人壽公司經過將近一年、多次溝通，在10月獲得越南政府正式核准臺灣國際醫療保險專案，未來除了提供線上醫療諮詢，也將有效協助越南海外保戶轉介來臺，接受國際醫療服務。

童振源說明，「越南僑胞國際醫療整合服務方案」結合「醫療保險」、「線上醫療諮詢」、「當地醫療服務」、「國際醫療服務」、「回臺健檢」與「醫美觀光服務」等內容，強化一條龍式的整合性服務鏈，凸顯臺灣國際醫療的特色與優勢，促進越南僑胞、臺商及越南居民使用國際醫療保險服務。童振源期許未來能藉由「越南僑胞國際醫療整合服務方案」的成功模式，複製到全球各個國家，讓臺灣的國際醫療在全球發光發熱。

衛福部次長石崇良說，近年來國際醫療服務是衛福部的重要政策，讓海外僑胞也能享受到臺灣優質的醫療服務，展現臺灣的優勢和價值。越南是臺灣重要的盟友，他也期許「越南僑胞國際醫療整合服務方案」的啟動，能加強臺越兩國連結和合作。

駐越南代表處大使石瑞琦稱「越南僑胞國際醫療整合服務方案」是政府和民間團體「完美且典型」的合作，他鼓勵越南臺商能善加利用，並向越南主流社會推廣臺灣的醫療服務，另期許未來能與僑委會有更多合作，讓越南僑胞在生活和工作上獲得更多的照顧。

僑委會委員長童振源(左起)、國策顧問林見松、衛福部次長石崇良與越南線上與會人員大合影。圖/謝易晏

國泰人壽越南子公司董事長吳俊宏對於能配合國家政策，參與本次「越南僑胞國際醫療整合服務方案」而感到高興，也期望藉由保險來強化政府對海外僑胞的服務，並宣傳臺灣首屈一指的醫療和觀光產業，提升臺灣的國際能見度。他提及，醫療整合服務方案也獲得當地僑胞的歡迎，只要付一次金額，就能得到臺灣和越南兩國的醫療服務，各界反應「非常值得」。

越南臺商總會總會長高國華表示，臺商到越南打拼30年，經營事業外也注重自身的健康。在越南的臺商及眷屬計8萬人，在當地具有影響力，相信「越南僑胞國際醫療整合服務方案」，將為越南僑胞帶來許多便利，此外透過保險機制可以降低醫療的費用，是僑胞的一大福音。

僑委會「越南僑胞國際醫療整合服務方案」活動嘉賓合影。圖/僑委會提供

今天與會人員包括僑務委員會委員長童振源、衛福部次長石崇良、MET基金會董事蘇輝成、國泰人壽越南子公司董事長吳俊宏、世界臺灣商會聯合總會名譽總會長林見松國策顧問、世界華商經貿聯合總會名譽監事長李玉香、亞洲臺商總會總會長江福龍、越南臺商總會名譽總會長林登義、劉美德政務顧問、飛聖全球服務公司營運長林立平、國泰綜合醫院副院長林朝祥、林口長庚醫院副院長馮思中、臺北榮民總醫院主任李偉強等人；駐越南代表處大使石瑞琦、駐胡志明市辦事處處長鍾文正、越南臺商總會總會長高國華、候任總會長簡智明及越總名譽總會長謝明輝及各分會會長也線上與會。