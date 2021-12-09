關節智能儀結合再生醫學　退化性關節炎患者新福音

根據衛福部統計報告顯示，國人膝關節退化盛行率約為15％，58歲以上長者，每5人中就有1人有關節退化問題，70歲以上老人更有70％以上罹患退化性關節炎，其中女性患者佔多數，近年來患者年紀有陸續下降趨勢。

常聽到家中長輩說：「骨頭不好代表你老了！」真的是這樣嗎？知名預防醫學診所醫師陳炯瑜指出：「近期門診出現大約40歲左右有關節問題患者，有越來越年輕趨勢，因此不一定是因老化造成退化性關節炎，更多原因是由於長時間運動傷害、職業傷害、姿勢不良所導致，尋求協助的中壯年人已成為關節退化新族群。

許多有關節問題病患不願就醫，常是因為害怕動刀或討厭服用藥物，特別是年輕族群會拖延就醫時機，反而讓病況越來越嚴重。因此，現今已有一種新型療法，無侵入性的關節智能儀器，在國外除了可用在關節肌群訓練，更能使用在許多需要長期復健患者身上。

由人工智能技術研發的關節智能儀器，可根據高科技力學偵測儀偵測個案整體身體概況數值，並交由人工智慧從平衡、肌力、關節角度、柔軟度以及協調性進行病因分析，並根據分析結果提供標準化課程建議，後續更可依據個案狀況進行物理治療、居家運動整合計畫，從根本處理疼痛問題，也讓更多人願意正視疼痛問題。

無侵入性的關節智能儀器，國外除了應用在關節肌群訓練，更能使用在許多需要長期復健患者身上。圖／業者提供

陳炯瑜醫師還提到，近年來健身模式改變，民眾不再只停留於健美先生的形象。為了維持身體健康，除了在家看網路影片或透過電玩進行運動，更有動感流行音樂舞蹈、拉丁有氧舞蹈等等，但往往因為姿勢錯誤，加上膝蓋長期碰撞、過度負重等，讓關節退化問題提早來臨。

陳炯瑜醫師指出，現今已於PRP療程中獲得重大突破，並在全球重量級期刊《國際分子科學雜誌》(International Journal of Molecular Sciences) 發表，在實務經驗上也擁有豐碩成果，至今已累積超過4,000多例臨床應用案例，醫師會依據患者關節問題嚴重程度，評估搭配進行再生醫學治療，對於患者將可能是一個新選擇。

陳炯瑜醫師提醒民眾，若上下樓梯膝蓋會痛、動作變遲緩或常跌倒，就要留意是否有關節相關問題，並盡早就醫治療才不會耽誤治療黃金時期。而最簡單的關節保養就是不要過度運用，並養成正確運動習慣與姿勢，當有輕微不適時，需儘早進行評估處置，才能免於疼痛纏身的危機。