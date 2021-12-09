2021年第17屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮

生技醫藥是臺灣產業發展重點，尤其近兩年在COVID-19的影響下，臺灣醫藥科技研發能量，逐漸在國際間嶄露頭角。永信集團12月8日在台北晶華酒店，舉辦「第17屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮」，厚實國內醫藥科技研發工作、鼓勵醫藥科技人才之發展。

永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕。圖／永信藥品提供

李芳裕表示，永信集團創辦人李天德榮譽博士自2005年設置「永信李天德醫藥科技獎」，至今年已邁入第十七屆，共計251位得獎人次。該獎項對醫藥研發能量之激勵、醫藥人才發展之培育，已獲得國內外學術界之重視與肯定；歷屆獲獎人更各在生技醫藥領域上，發光發熱。

本屆「永信李天德醫藥科技獎」，延續此優良傳統，經初、複審之嚴謹審查程序，選拔出 18 位得獎人－卓越醫藥科技獎 2 位、青年醫藥科技獎 4 位、傑出論文獎 10 位、東南亞傑出論文獎 2 位。

「卓越醫藥科技獎」得主之一，為國立臺灣大學醫學院附設醫院院長吳明賢博士。吳博士是享譽國際的醫師科學家，其在幽門螺旋桿菌對消化性潰瘍及胃癌的關聯性，以及膳食成分與腸道菌叢失衡關聯性的研究中，皆做出重要的科學貢獻。相關研究成果更轉化為臨床醫學，並納入臨床指南，對臺灣乃至全球的醫療發展，產生了巨大影響。

另一位「卓越醫藥科技獎」得主則為國立清華大學生命科學院教授孫玉珠博士。孫博士在具挑戰性的細胞膜蛋白的研究成果非凡，為傑出的結構生物學家。近期，孫博士解析出磷酸鹽轉運膜蛋白晶體結構，並揭示了與神經退化性疾病相關的人類磷酸鹽轉運膜蛋白的見解；既在基礎科學上有重要貢獻，也為醫藥研究提供重要線索。

獎勵四十五歲以下優秀科學家的「青年醫藥科技獎」，其四位獲獎者分別為：國立陽明交通大學臨床醫學研究所教授陳世彬博士，成功運用新穎造影技術、動物實驗及基因研究，探討頭痛及複雜性神經血管疾病之機轉，研究成果具臨床價值與國際領先地位。林口長庚紀念醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎博士，則成功建立人源單株抗體譜，有助於感染症藥物之發展，為精準醫療時代的重要進展。中央研究院原子與分子科學研究所助研究員賴品光博士，則成功建立多解析度影像報導系統，可觀察癌胞外體的生體分佈和探測活體內雙股DNA修復動態，研究成果具高度創新及應用價值。中央研究院分子生物研究所副研究員薛雁冰博士，則成功解析食蟲真菌誘捕線蟲之作用機制，可望發展出對抗線蟲感染的新穎策略。

本屆「傑出論文獎」共有十位年輕且表現優異的得獎者：中央研究院生物化學研究所江尚殷博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所呂紹維博士、國立臺灣大學醫學院藥理學科暨研究所李姿涵博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所李婉寧博士、中央研究院細胞與個體生物學研究所林坤陽博士、中央研究院生物化學研究所陳鈺軒博士、國立臺灣大學醫學院分子醫學研究所趙彤博士、國立陽明交通大學分子醫學與生物工程研究所劉東璋博士、國防醫學院生命科學研究所劉彥呈博士，以及國立清華大學生醫工程與環境科學系羅尉辰博士。

他們於博士班在學期間，展現了豐沛的研究能量，研究成果均刊登於頂尖國際期刊，如《Nature Communications》、《PNAS》、《Science Advances》、《Autophagy》、《Molecular Therapy》等，實屬後起之秀。

「東南亞傑出論文獎」則獎勵兩位馬來西亞得獎人：來自Universiti Teknologi MARA的MOHD SAUFI BIN HARUN博士，以及University of Malaya的Ng Shie Yin博士，兩人各在治療皮膚炎之奈米藥物領域，及對抗黑色素細胞癌的新穎療法上，有傑出的研究成果並具潛在的應用價值。

財團法人永信李天德醫藥基金會以促進醫藥相關學門之教育與研究為宗旨，於2004年由永信集團創辦人李天德榮譽博士成立；而為厚實國內研發能量、獎勵醫藥科技優秀人才，自2005年設置「永信李天德醫藥科技獎」，今年已邁入第十七屆。其中「卓越醫藥科技獎」旨在獎勵醫藥領域傑出研究學者，對醫藥科技發展有實質貢獻者；「青年醫藥科技獎」則為鼓勵四十五歲以下之年輕學術菁英持續投入醫藥科技研究；「傑出論文獎」則為拔擢優秀研發人才，鼓勵博士生未來從事醫藥科技研究工作之發展。另為能將獎勵卓越、提攜後進的精神，擴展至東南亞國家之醫藥學研界，故於2014年增設「東南亞傑出論文獎」。