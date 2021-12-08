台灣觀光醫療健康養生休閒產業跨域論壇

由台灣觀光協會聯合總會與中華民國養生休閒保健協會等單位，共同舉辦『2021台灣觀光醫療暨健康養生休閒產業跨域論壇』活動，將於12月11日(六)上午08:30在台中市國立中興大學管理學院 B1國際會議廳舉行。

據台灣觀光協會聯合總會理事長余紫菱表示，全民身處在現況後疫時期及面對國外新病毒發生之際，個人身體健康是根本，致擁有健康的身心才能享受自由快樂的生活。因應疫情衝擊影響，台灣觀光產業發展如何應對及解決方案因應，11日所舉行之論壇活動，重點將針對鏈結觀光醫療與健康養生休閒產業跨域交流，遴聘國內外專家學者及結合觀光與健康產業跨界資源，傳遞快樂生命的力量與方法，期望透過此次論壇活動為觀光產業獻策建言，共創開闢台灣觀光產業更寬廣的策略商機與因應。

據台灣觀光協會聯合總會理事長余紫菱表示，該場跨界論壇合辦單位邀請有：世界聯合國論壇報、中華民國橘園文化公益推動協會，及協辦單位：國立中興大學管理學院、國立中興大學校友總會、海峽兩岸生物科技協會、台灣產業科技推動協會、台中天元扶輪社、苗栗縣磚家藝族協會、彌勒齋護生協會等，當日也是國立中興大學102周年校慶活動，國立中興大學管理學院、國立中興大學校友總會、與國立中興大學薛富盛校長所帶領的台灣產業科技推動協會鼎力協辦，藉以透過產學研的鏈結，期盼促成更多商轉合作，也讓校慶活動更加豐富有意義。

論壇應邀專題發表專家講師有：台灣觀光協會聯合總會理事長余紫菱、中華民國養生休閒保健協會理事長周琮棠、Timwaver亞太區技術長夏君樑、美國中醫師田庭瑄、頌缽花精療法老師黃文奕、雙和醫院高壓氧主治醫師高國慶、藍海樂活創辦人陳家金、藝識流國際療癒學院執行長林兆京以及艾國集團CEO曾明國。還有台灣導遊協會理事長林德仁教授防疫氣功操，期望透過精彩豐富的內容讓現場聆聽貴賓將有莫大善知收穫。

而當日午餐將由台中天元扶輪社創社長，及彌勒齋護生協會裡事長蘇瑞東，活動贊助健康蔬食餐盒，口罩國家隊華新口罩觀光工廠董事長鄭永柱贊助口罩，讓來賓聽的安心、吃的健康，論壇活動大廳也規劃出有近15家健康養生相關廠商設攤展示，提供來賓現場健康體驗，及各縣市觀光資訊供現場來賓免費索取，座位有限，報名請從速。

活動時間：110年12月11日（週六）上午8:30至下午4:30

活動地點：國立中興大學管理學院 B1國際會議廳

連絡電話：04-2452-7929 葛秘書

表單:https://forms.gle/b7jLkxREpBZhVajH8