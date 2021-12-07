2022年流年運勢講座 12/11南投，12/18高雄，12/26台北場

天華生技以東方保健觀念為核心，承襲東方千年草本漢方智慧的精髓，運用團隊研發優勢，將「陰陽五行」、「漢方草本」及「開運飾品」等傳統智慧與現代科研結合，推出開運、養生、保養的植萃天然商品。

由李怡君董事長率領團隊，結合中草藥學、細胞學、成分藥理、微生物科學、化妝品科學、食品營養等多位專家，針對現代生活飲食、健康、肌膚等需求，嚴選多項專利成分與技術，全方位解決內、外在健康問題。

親自耕種從養土地做起，選用中草藥下腳料製成天然肥料，選擇友善耕作不用化學物、不噴灑農藥，以草藥特性平衡生態，打造天然純淨的中草藥園。

天華生技在中國南京的中藥草園 。

集團六大廠房高規格設備自行生產、嚴格監控，各生產廠皆擁有台灣GMP或國際ISO22000 / ISO9001、TAF、HCCP等多項驗證，全面遵守GMP作業規範。

東方五行開運商品以純漢方草本為基底的中醫學理論，闡明生命的起源和本質，貫穿中醫的理、法、方、藥，融入陰陽五行學說「木、火、土、金、水」，深入探討五行與五臟系統病理的變化，從中研究疾病的發展與保健養生之法，提供大家最好的保健養生與開運服務!

2022年流年運勢大型講座即將開始，天華邀請重量級命理大師及醫學權威博士將告訴大家壬寅流年運勢如何掌握，12/11日南投、12/18高雄、 12/26台北等連續三場講座。

【2022壬寅年流年運勢講座】 開運處方箋 倒數影片-林博士篇 – YouTube

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