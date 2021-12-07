童醫院新一代包皮槍手術 解決發炎、紅腫、過長問題

32歲林先生，最近幾個月只要與女友進行性行為，女友都會出現泌尿道感染症狀，導致女友抗拒進行性行為，兩人為了往後甜蜜生活著想，一起到童綜合醫院泌尿科看診，經呂謹亨醫師問診檢查後，確定因為林先生包皮過長滋生細菌導致，為一勞永逸地解決困擾，林先生選擇新一代可視式包皮槍來進行割包皮手術，手術後數周回診，林先生表示與女友間的感情更好了。

林先生最近只要與女友進行過性行為，女友事後都抱怨出現頻尿、小便灼熱感、甚至疼痛血尿的情形，到鄰近診所就醫都被診斷為泌尿道感染。反覆泌尿道感染後開始擔憂性行為後又導致病狀出現，漸漸地拒絕與林先生行房，讓林先生備感困擾。

最後在雙方溝通後，一起到童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師門診檢查治療。經由呂謹亨醫師詳細詢問女友平常的衛生習慣、是否常憋尿、喝水多寡等問題，都沒有特殊異常；再進一步檢查林先生的生殖器，發現林先生有包皮過長問題，雖然包皮雖然可以勉強推開，但是勃起時會緊緊的，且平時都有一大截過長的包皮，垂在龜頭外，還有些許異味。林先生表示因為包皮太長，有時懶惰或忘記而沒有每天完全推開包皮仔細清潔，有時後包皮還會有發炎發癢的情況出現。

聽完林先生的描述，呂謹亨醫師建議可割除包皮，以減少包皮皺褶裡的細菌，也較容易清潔。林先生為了另一半與往後美滿生活著想，決定選擇使用新一代可視式包皮槍進行包皮割除手術。手術十分鐘內就完成，術後隔天幾乎沒有疼痛感，也沒有特別請假休養，一周後便不用換藥並正常生活，一個月內就完全消腫且膠圈釘子完全脫落不用拆線拆釘。

呂謹亨醫師表示，新一代可視式包皮槍不僅和舊式包皮槍一樣幾乎沒有術中出血情形，手術時間也僅需要5-10分鐘即可完成，所以恢復時間短，術後幾乎不太疼痛且無明顯疤痕又光滑平整。另外，舊式包皮槍手術時完全依靠醫師經驗，在鎖緊切割後就無法調整。但新一代可視式包皮槍，在內層的龜頭保護罩底座和外層的包皮槍接合後，可以從中央鏤空處直接確認包皮長度、包皮紋路、包皮是否扭轉及術後包皮整體型態，且可即時調整。而龜頭下方連接包皮與龜頭的軟組織”包皮繫帶”，在舊式手術中繫帶術後長度完全依靠泌尿科醫師專業經驗，新一代可視式包皮槍特別將底座加厚及預留繫帶凹槽，繫帶長度更精準保留。還有新一代可視式包皮槍的吻合釘圈釘數更多且更細密，可達到更好的止血及傷口吻合效果。

呂謹亨醫師指出，一般需要割包皮的原因除了出現包皮炎或龜頭炎(要先治療急性發炎後手術)、包皮開口過小、包皮回縮到龜頭後方嵌頓、包皮反覆發炎紅腫與疼痛以外，其他建議包皮手術的時機還有美觀性、勃起時包皮卡住陰莖造成不適、性行為時撕扯繫帶造成疼痛、自己反覆泌尿道感染或另一半性行為後反覆遭細菌感染。呼籲身體若出現不適症狀，都應尋求專業醫師的診療。