中風婦一夕失語 高壓氧輔助治療重啟說話功能

60歲羅姓女患者，在家突然出現無法說話跟右側身體無力狀況，家人趕緊送到鄰近醫院處理，確診為急性腦出血性腦中風，雖然有用藥物治療，但經過住院一周後症狀並沒有明顯改善，經親友建議轉院到童綜合醫院神經外科進行治療。

經由神經外科柯宗伯醫師診視，確認患者左側腦部基底核出血，因為血塊壓迫損傷腦神經，造成患者語言與肢體功能出現障礙，不僅完全無法言語，而且右半邊身體都無法動彈。入院用藥治療後生理情況穩定，在加護病房住三天即轉普通病房，並開始進行高壓氧治療；進行不到10次(每次90分鐘療程)的高壓氧治療後，已經可以講出單字，共進行20次高壓氧治療後則恢復到可以講出片語，讓家屬非常的振奮與高興。

神經外科柯宗伯醫師筆指方向的白色處即為腦出血位置．圖／童醫院提供

柯宗伯醫師表示，人體的語言中樞神經與右側身體運動中樞神經在大腦左側，因此當出血性腦中風發生時，腦血管破裂造成血塊壓迫腦神經與影響血管供血，造成了語言功能與右側肢體功能的喪失。個案在腦中風初期即開始運用高壓氧治療來改善腦組織的含氧量，有效修復受損的腦神經細胞，讓無法運作的身體功能逐漸恢復，但後續仍要積極接受語言與肢體復健訓練，以利恢復最佳狀態。

高壓氧治療中心黃沛生主任指出，腦中風患者藉由高壓氧的治療，可提高氧分壓，以利氧氣擴散至受損組織，改善缺氧；並可使腦血管收縮，改善腦部水腫及降低顱內壓；也有促進側枝循環建立及病變血管修復的功能。不論是在急性期甚至發病半年後，愈來愈多實證或是臨床經驗顯示高壓氧治療搭配傳統治療方式，對於腦中風病人有相輔相成效果。

由於高壓氧治療也可能會因不同的腦神經細胞損壞情況，造成治療成效有所差異。治療方式與治療時間點都應由專業醫師評估判斷，以達到最好的成效。