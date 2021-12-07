頭髮是人第二張臉 專家：頭皮需膠原蛋白來保護

臉原來也需要膠原蛋白才會緊緻有彈性，那你知道頭皮也需要膠原蛋白嗎？太元生醫委託工研院進行測試，發現獨家專利原料TUN-828®有益於纖維母細胞分泌膠原蛋白，讓頭皮保養更健康。

十一月購物節剛過完，各大美妝電商皆釋放出不同的優惠，你是否也趁這個時候囤了一堆的保養品，到明年都還用不完？網路調查發現，現在大部分的人不僅重視皮膚老化，保養皮膚已經不是過了25歲以後才會發覺的事，有網友在論壇分享，不到三十歲，因作息不正常導致頭髮沒彈性而被客戶誤認已中年讓她非常困擾，也找不到對象，現在不管是抗初老還是抗衰老，根本不能完全根據年齡來衡量。

正常代謝的皮膚與老化受到傷害的皮膚對照圖。 太元生醫/提供

目前有皮膚科醫師指出，只要皮膚出現老化徵兆，就應該馬上開始保養。最好從小開始就要養成好習慣，而老化徵兆的其中之一即是膠原蛋白的流失，紫外線曝光、飲食和作息不正常都會加速膠原蛋白流失。當你發現肌膚的皺紋越來越多，肌肉開始鬆垮，就會開始意識到要找具有抗皺效果的護膚品，或是直接去醫美診所注射膠原蛋白。

沒想到原來頭髮也需要膠原蛋白，而膠原蛋白與頭髮又有什麼關係呢？國外有細胞實驗報告顯示膠原蛋白可作為一種抗氧化劑，可以對抗自由基並防止毛囊被自由基破壞導致頭髮受損，因頭皮也是皮膚，且被稱為人體的第二張臉，頭髮扎根於頭皮，不僅需要毛囊組織的營養，也需要來自頭皮的健康支撐。膠原蛋白是維持皮膚彈性、保存水分、儲存營養的重要蛋白質，一旦膠原蛋白缺失，頭皮自然就會乾燥、失去彈性、起皺紋，頭髮也就容易乾燥分岔而失去滑順感。

TUN-828®有益於膠原蛋白增生。 太元生醫/提供

隨著人口老化問題越來越嚴重，越來越多人有少年白跟頭皮問題而困擾，現在保養肌膚已不稀奇，許多人從出社會後更重視頭皮跟肌膚的保養，由太元生醫獨家專利原料TUN-828® 能藉由削減氧化壓力威脅，有可能讓新生膠原蛋白重新達到撫平皺紋的效果，其產品應用不僅在保養品上，還有各種劑型的髮品。在年末即將來臨，想要年輕更有活力，新的一年保養就不要從肌膚開始，更從頭皮呵護開始！

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