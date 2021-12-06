貿協助精準檢測暨健康照護商 攻美洲市場

經濟部國際貿易局與外貿協會，為掌握疫情帶動的大健康產業龐大商機，於11月30日至12日1日舉辦「美洲精準檢測暨健康照護線上拓銷團」，協助研華、華碩、慧誠、和康、雅登、新穎、新世紀、保生等20家代表性業者，推廣居家照護、防疫、電子影像、醫療耗品、診斷和皮下注射等醫材應用領域與解決方案，促成與美國、加拿大、墨西哥、巴西、哥倫比亞、巴拉圭、秘魯等7國26位國際買主於密集進行67場洽談，創造醫療產業合作。

此次活動鎖定我醫材出口最大的美國及極具潛力的中南美市場，吸引許多大型專業買主參加，包含2020年營業額1,395億美元的美國最大連鎖藥局W商、全球500大企業專注於生技製藥及衛生保健的美國A商、哥倫比亞最大醫療集團A商，以及巴西知名實驗室設備經銷A商等，買主們對我商產品表達高度興趣，部分已積極進行二次視訊會議。

目前中南美因疫情，防疫和測試需求量大，帶動後端滅菌需求，雅登專精滅菌鍋和臭氧相關品項吸引哥倫比亞買主洽詢；專精臨床分析儀的保生，近期主打將輕便好攜帶的定點照護檢驗（Point of Care Testing, POCT）儀器，可遠端連線，協助幅員廣大地區解決檢測需求，除獲巴西買主青睞索取樣本外，亦吸引美商對其醫用、動物用檢測儀器極具興趣，有意願做為保生醫療代理、申請FDA認證及銷售。

新穎生醫以最新生物標記技術為主軸，推出可早期檢測糖尿病腎病變DNlite檢測法，大獲好評，巴西A商隨即表達註冊該產品意願。康瑩產品則包含防疫檢測產品、床墊、腿部按摩機等，吸引美、加、巴西、墨西哥等多家買主洽談，其中加拿大D商當日洽談後已與康瑩聯絡有關加拿大政府與議會的檢測需求；專精醫療影像的杏澤，將內視鏡的技術用於口內攝影，表示本次多家買主都極可能有合作機會，甚至包含OEM，後續商機可期。

面對全球疫情仍不穩定，貿協將持續協助我商國際鏈結，明（2022）年將陸續規劃日本、美國、德國、新南向等重要市場拓銷活動，協助我商透過多元模式與買主聯繫接洽，爭取更多大健康產業商機。