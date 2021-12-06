天天茶香口罩呼吸最純正的台灣味 台灣康匠躍升DMIT口罩第一品牌

台灣醫材產業跨域躍進，結合生活美學及循環經濟的「茶香口罩」，12月3日於《2021醫療科技展》發表，台灣康匠身為口罩國家隊的領頭羊，除了全力配合國家防疫政策，也不斷投入開發與創新，這次突破技術藩籬，將真材實料茶葉導入口罩中，是業界一大創舉！

嗅覺口罩新創舉！推動茶產業循環經濟，台灣康匠躍升DMIT口罩第一品牌。圖／台灣康匠提供

經濟部工業局呂正華局長現場分享：「有了茶香，口罩戴一整天都很舒適。」也感激台灣康匠在這兩年防疫期間保護國人不遺餘力，透過製造轉型、設計合作，高度提升產業附加價值，也成功為台灣品牌樹立典範。台灣設計研究院張基義院長也感動表示：「茶香口罩展現的安心美學，發揮設計在生活中的各種可能性，讓MIT升級為「DMIT」(Designed in Taiwan)。」

天天戴口罩 天天都療癒

茶香口罩是由「經濟部工業局」與「台灣設計研究院」輔導台灣產業創新及執行，台灣康匠攜手旗下品牌《天天防護口罩》與《長生製茶廠》連結研發，將製茶烘焙剩餘的茶末〈下腳料〉再度循環利用，以低溫乾式附著法，與口罩中層不織布輕巧無重量的結合，完美達到不妨礙呼吸及口罩功效，同時克服茶料受濕度影響而暈染等技術困難，也在外觀設計上，融合了茶迷彩的時尚元素，以不同香氣的茶葉呼應色系，開發出「蜜香紅茶」、「凍頂烏龍」、「茉香綠茶」三款設計口罩，加上「毛巾布材質耳帶」的柔軟舒適感，讓「茶香口罩」更符合日常配戴的需求，讓每一次呼吸，都有煥然一新的感受，也為防疫生活注入滿滿地療癒能量。

台灣康匠攜手旗下品牌《匠心》與台東在地香氛品牌《小村遠遠》聯名推出香氛扣口罩。圖／台灣康匠提供

戴口罩品味台東 不只有創新 更是文化促進

讓世界看見台灣的文化底蘊，台灣康匠不僅將設計帶入全新領域，更落實在地方創生。今年台灣康匠陳勇志總經理移居台東，結識在地深耕天然香草製程的《小村遠遠》，結合台東土地的香氣及藝術家手繪創作，推出四款與生態共好的「匠心香氛扣⼝罩」，戴上口罩彷彿就能從忙碌的⽣活出走，悠遊台東這片淨土，用嗅覺感受台灣最純樸的驕傲。

台灣康匠《台東限定香氣⼝罩發布會》也將在12月8日當天於「台東設計中心」舉辦，期待可以藉由嗅覺口罩，讓所有人隨時感受台東山林與海洋間的美好。

響應1203國際身心障礙者日，台灣康匠天天透明口罩讓聽損者溝通零距離。圖／台灣康匠提供

12/3國際身心障礙者日 透明微笑口罩 讓溝通沒有距離

防疫不可鬆懈，戴口罩不該造成不便，許多聽障者因看不到嘴型增加更多溝通障礙，響應12月3日國際身心障礙者日，許多人也換上透明口罩，露出最暖心的微笑，為弱勢族群表達關愛。《天天透明口罩》很榮幸獲得台灣設計研究院主辦的《2021金點設計獎》肯定，今年頒獎典禮在12月4日晚間6點舉辦，歡迎至金點獎官方YouTube觀看直播，一起見證台灣設計人的驕傲。

台灣康匠2021台灣醫療科技展，新品上市-「天天茶香口罩」

融合「天然茶元素」及「時尚迷彩」的茶香口罩，以台灣元素與文化為根基，為防疫用的口罩除了「視覺化」更注入「嗅覺化」的創新價值，創造多元化天然嗅覺饗宴，讓「每一口呼吸都有大自然的香氣」。