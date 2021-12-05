關渡醫院致力提供社區優質醫療與長照

創新科技結合人文關懷融入關渡高齡服務

台灣醫療科技展為全球首個『橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展』，攜手跨領域頂尖機構企業、大健康產業鏈上下游合作夥伴，以創新醫療技術、優質高效產品、研發及產製量能、特色新商模、智慧科技解決方案展現台灣醫療科技產業實力。

臺北市立關渡醫院秉持著「視病猶親、融入社區」的核心價值，以民眾需求為本，致力提供社區優質之醫療與長照服務，整合跨專業團隊由中西醫師、護理師、復健師、藥師、營養師、社工師成立多樣化服務平台，藉創新科技結合人文關懷融入關渡高齡服務，塑造無齡無籬的健康社區。此次參與「2021台灣醫療科技展」以三個面向展示社區長者多元照護服務的策略與成果。

中醫養生食療:由中醫師、營養師及語言治療師進行合作，針對高齡常見吞嚥困難及衰弱症等議題，利用中醫診脈儀與食療養生觀點，設計不同食養產品。 無齡健康策略：透過六項先進之醫學治療：PRP/ADMSCs, EECP, ILIB, 胺基酸治療及電磁，將長者臨床衰弱等級從Level 4-6進步回復至Level1-3。 無籬樂活身心：多元活動讓社區長者風華再現，利用物聯網智能裝置掌握機構住民身心變化，成功及時辨識疾病發作之先兆。

展覽現場中高齡民眾體驗踴躍。圖/謝易晏

於「2021台灣醫療科技展」展覽期間，現場中高齡民眾體驗踴躍，此外關渡醫院亦邀請連續3年榮獲全國阿公阿嬤健康活力秀金獎之樂活關渡關懷站(關渡樂齡)班學員及志工現場提供多樣精彩展演。